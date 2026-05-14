Flor Polo exige aumento de pensión para sus hijos a Néstor Villanueva: "Los gastos son más altos"

Como se conoce, la relación entre Flor Polo y Néstor Villanueva no terminó en los mejores términos. Ahora, la hija de Susy Díaz ha decidido iniciar un proceso para que el padre de sus hijos le incremente la pensión de alimentos de sus niños.
Flor Polo pide aumento de pensión
En un documento compartido en un programa de televisión, se puede observar como Flor Polo ha iniciado un proceso para aumentar la pensión que sus hijos reciben actualmente de Néstor Villanueva. Es así como se pide el incremento de S/1.000 a la suma de S/5.000 para cada hijo.
Fue el abogado de Flor Polo, Israel Castillo, quien dio su declaración sobre este proceso iniciado por su patrocinada señalando que los menores tienen mayores gastos que el padre debe asumir al igual que la madre.
"Los niños han adquirido más gastos. El niño mayor está en edad de pubertad y el menor pasa a primaria. Los gastos son más altos, tienen un personal que los asiste de 12 horas, diversos gastos como talleres, cursos, la movilidad del colegio, la pensión del colegio, alimentación, útiles escolares, distracción", se expresa el abogada en el programa 'América Hoy'.
Según también se ha informado, Néstor Villanueva tendría aún un monto pendiente habría pasado de aproximadamente S/6.000 a casi S/14.000, debido a que en los últimos meses no ha estado pagando.
Susy Díaz seguirá ayudando a Flor Polo y a sus nietos
Pese a las dificultades económicas que atraviesa, Susy Díaz aseguró que continuará respaldando a su hija Flor Polo y también a sus nietos. Sin embargo, aclaró que ya no piensa asumir responsabilidades relacionadas con las deudas personales de Florcita.
La excongresista explicó que, aunque seguirá brindándoles apoyo en temas importantes como la vivienda y estabilidad familiar, considera que su hija debe hacerse cargo de sus obligaciones financieras trabajando y organizando mejor sus gastos. Asimismo, reveló que en el pasado incluso tomó decisiones drásticas para ayudar económicamente a Flor Polo.
"Le brindaré apoyo en temas de vivienda para ella y mis nietos, pero que sus deudas las pague trabajando. Vendió el departamento para cubrir una deuda considerable", señaló.
De esta manera, Susy Díaz afirma que ayudará a su hija en todo el momento para cuidar de sus nietos. Así mismo, Flor Polo ha iniciado una demanda contra Néstor Villanueva para que aumente la pensión que viene recibiendo para sus hijos debido a los cambios en su vida escolar y más.