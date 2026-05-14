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¿Le fue infiel? Alessa Wichtel revela el motivo de su ruptura con Aldo Corzo: "Él tiene que respetar"

Alessa Wichtel se pronunció por primera vez y reveló los motivos detrás del fin de su relación con Aldo Corzo.

Alessa Wichtel se sinceró sobre el final de su relación con Aldo Corzo
Alessa Wichtel se sinceró sobre el final de su relación con Aldo Corzo (Composición Karibeña)
14/05/2026

Tras varias semanas de rumores, la actriz Alessa Wichtel confirmó el fin de su relación con el futbolista Aldo Corzo, luego de un año juntos. Ahora, la intérprete decidió romper su silencio y explicar los motivos detrás de la separación, poniendo fin a las especulaciones sobre su situación sentimental.

Alessa Wichtel responde si Aldo Corzo le fue infiel

La actriz Alessa Wichtel confirmó el fin de su relación con Aldo Corzo en una entrevista, poniendo fin a las especulaciones que surgieron semanas atrás luego de que ambos eliminaran fotos juntos y dejaran de seguirse en redes sociales.

Por otro lado, en una entrevista para 'Arriba mi gente', la actriz decidió pronunciarse con mayor profundidad sobre la ruptura y explicó que la decisión estuvo marcada por diferencias de valores y de límites dentro de la relación.

"Hay ciclos, hay relaciones que están destinadas a durar para siempre y otras que están destinadas a terminar y esta fue así (...) Yo creo que hay diferencia de valores o de percepción de límites, yo respeto y él tiene que respetar lo mío y cada uno por su lado", dijo inicialmente. 

Frente a los rumores de una posible infidelidad, la actriz de 'Valentina Valiente' optó por ser cauta y no profundizar en lo sucedido, remarcando que es un asunto que corresponde únicamente a la intimidad de la pareja.

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"Eso queda entre nosotros. Solo eso, que no estábamos alineados, así que tuvo que terminar (...) (¿Por lo sano?) Tal cual, por eso hay que saber cuándo hay que ponerle fin a algo", manifestó.

Asimismo, Alessa Wichtel reveló que en su momento llegó a proyectar una vida junto a Aldo Corzo, aunque esa etapa no llegó a concretarse. Aun así, aseguró que cierra este capítulo con gratitud por lo vivido y le deseó lo mejor en el futuro.

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Alessa Wichtel confirmó ruptura con Aldo Corzo 

En declaraciones previas para la revista Cosas, Alessa Wichtel confirmó que su relación con Aldo Corzo terminó luego de un año juntos en donde se mostraron abiertamente en redes sociales y celebraciones deportivas. 

"Sí, mi situación sentimental cambió hace unas semanas. Aldo y yo hemos tomado caminos separados. Cierro esta etapa con agradecimiento por lo compartido", expresó la actriz.

Asimismo, la actriz reflexionó sobre lo vivido durante la relación con el capitán crema y destacó el aprendizaje personal que le dejó esta etapa, especialmente en torno a sus límites y prioridades.

"Durante la relación aprendí mucho de mí misma y también sobre los límites que no estoy dispuesta a negociar. Hoy estoy enfocada y entusiasmada con mi carrera, crecimiento personal y muchos proyectos que los van a sorprender", señaló.

En conclusión, Alessa Wichtel puso fin a su relación con Aldo Corzo tras un año juntos, dejando claro que la decisión responde a diferencias personales y de valores. La actriz cierra esta etapa enfocada en su crecimiento profesional y nuevos proyectos, mientras ambos continúan sus caminos por separado.

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