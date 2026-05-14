Mario Hart no descarta estar viviendo solo tras rumores de separación con Korina: "Es la misma..."

Semanas atrás, Zumba sorprendió al revelar en un pódcast que Mario Hart estaría viviendo solo en Punta Hermosa, alimentando así los rumores de una posible crisis en su matrimonio con Korina Rivadeneira. Ahora, el piloto fue consultado directamente sobre su situación sentimental y decidió pronunciarse ante las versiones que circulan.

¿Mario Hart confirmó crisis con Korina Rivadeneira?

La semana pasada, Zumba reveló detalles de una reunión de exintegrantes de 'Combate', la cual se habría realizado en la nueva residencia de Mario Hart en Punta Hermosa. Durante sus declaraciones, el popular personaje aseguró que el piloto estaría viviendo solo y dejó entrever una presunta crisis en su relación con Korina Rivadeneira.

Ahora, el popular 'Chato' fue abordado por una reportera del pódcast 'Q' Bochinche!', quien le consultó directamente por las declaraciones de Zumba. Sin embargo, el piloto prefirió no profundizar en el tema y mantuvo una postura reservada frente a los rumores que circulan sobre su vida personal.

"Yo no quiero hablar de eso, en serio. Siempre es la misma respuesta y ya. Puede ser que Zumba sepa más cosas de mí que yo mismo. (¿Te gusta el distrito?) Sí, es lindo en verano", fue la escueta respuesta de Hart, evitando confirmar o desmentir lo dicho por su excompañero.

Esta postura coincide con lo que ambos han señalado en las últimas semanas, al indicar que decidieron mantener su vida privada al margen de los medios. Sin embargo, la falta de claridad ha incrementado los rumores de separación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, quienes estarían teniendo vidas separadas.

Zumba comete infidencia sobre relación de Mario Hart y Korina Rivadeneira

Zumba habló sobre los rumores de un supuesto romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza, surgidos tras una reunión en Punta Hermosa. Al respecto, descartó cualquier vínculo sentimental entre ellos y aseguró que ambos están enfocados en sus vidas personales. Además, sorprendió al señalar que el piloto estaría viviendo solo actualmente.

"No creo, porque Paloma está enfocada en sus temas y tuvo una relación con el uruguayo que está en un proceso y a Mario le compete lo que tiene que decir. (¿Está viviendo solo?) Está viviendo solo con su perro", reveló la figura del espectáculo.

En conclusión, Mario Hart ha preferido no confirmar ni desmentir las versiones sobre una presunta crisis con Korina Rivadeneira. Mientras tanto, las declaraciones de Zumba y el silencio de la pareja siguen alimentando las especulaciones sobre que cada uno estaría tomando rumbos distintos en su vida personal.