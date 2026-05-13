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Diana Sánchez sorprende a Mario Hart tras confesarle su amor: "Desde el primer día que te vi"

En un podcast, la exchica reality Diana Sánchez le habría declarado su amor frente a frente a Mario Hart tras señalar hace unos días que siempre lo vio atractivo.

Diana Sánchez sorprende a Mario Hart tras confesarle su amor
Diana Sánchez sorprende a Mario Hart tras confesarle su amor (Composición Karibeña)
13/05/2026

Desde que se rumorea sobre la posible separación de Mario Hart, el piloto de auto ha sido relacionado con varias de sus amigas de Combate. Ahora, ha salido Diana Sánchez ha revelar que sentiría algo por el aún esposo de Korina Rivadeneyra desde la primera vez que se vieron. 

Diana Sánchez confiesa su amor a Mario Hart 

En el podcast 'Sin más que decir', Mario Hart fue invitado para que converse frente a frente con Diana Sánchez tras decir hace unos días que sí le gustaba cuando estaban juntos en Combate. Es así como la exchica reality terminó confesando. 

"Te amo desde el primer día que te vi, siempre chatito", expresó Diana, y Mario Hart respondió: "No me digas eso".

En otro momento, la joven señala que todo se trataría parte de una broma solamente, pero que sí tiene un cariño especial hacia el ex de Alejandra Baigorria.

"Al chato si lo quiero un montón, si lo quiero", menciona, y Hart agrega: "Hay tanto confianza que nos podemos decir esas cosas".

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Luego, Diana Sánchez aclara que no le caía muy bien Mario Hart en un inicio por su forma de actuar y hablar, pero entre bromas terminaron formando una gran amistad que se mantiene hasta la actualidad. 

 "Es un tema raro porque desde que nos conocimos yo lo quería matar (lo molestaba por su forma de hablar) de ahí empezó una amistad my chévere porque lo jodía y nos hacíamos broma. Este patita tiene cara de pavo, es pituco, es pesado, viene de cunita de oro, pero me cae bien. Nos hicimos buenos patas, la verdad"

Diana se distanció de Ale Baigorria por Hart

Días atrás, Diana Sánchez llamó la atención tras admitir que. años atrás, Mario Hart le gustó. Sin embargo, en su pódcast 'Sin más que decir', la exchica reality aclaró que sus recientes declaraciones fueron en tono de broma y que buscaban seguirle el juego a los rumores que surgieron en aquella época.

No obstante, reconoció que en su momento las especulaciones sobre un supuesto vínculo con el piloto sí terminaron incomodando a Alejandra Baigorria, quien mantenía una relación con él, provocando así un distanciamiento entre ambas.

"Eso fue, en su momento como había un poco de problemas en su relación tanta jod* jod* pues. Entre broma y broma, ella dirá la verdad se asoma. Pero sí, eso le molestó, a pesar de que tratamos de hacerle entender que era una amistad", comentó.

De esta manera, Diana Sánchez declaró su amor por Mario Hart, pero en forma de broma. La joven afirma tenerle mucho cariño al piloto de auto y solo los mantiene una bella amistad. 

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