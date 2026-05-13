Brando Gallesi revela que no recibió apoyo de Merly Morello tras pedir dinero: "Tiene problemas conmigo"

Brando Gallesi sorprendió al revelar que atraviesa un complicado momento económico, situación que lo llevó a pedir ayuda públicamente. Sin embargo, el exactor de 'Maricucha' confesó que no recibió el respaldo esperado de algunos colegas y terminó pronunciándose sobre su actual relación con Merly Morello.
Brando Gallesi expone distanciamiento con Merly Morello
Brando Gallesi volvió a captar la atención luego de sincerarse sobre la complicada situación económica que enfrenta tras perder sus ahorros. Durante una entrevista en el pódcast Ouke, el exactor de América Televisión confesó que esperaba recibir apoyo de algunos colegas del medio, pero terminó llevándose una gran decepción.
"He hecho TikToks donde salgo pidiendo dinero. ¿Tú crees que alguien me ha escrito? ¿Crees que alguien me ha preguntado cómo estoy?", mencionó, evidenciando su indignación.
Durante la conversación, los conductores del programa le preguntaron por Merly Morello, actriz con quien compartió varios proyectos televisivos y mantuvo una cercana amistad en el pasado. Frente a ello, Gallesi sorprendió al revelar que actualmente ambos estarían distanciados.
"Bueno, igual ella tiene problemas conmigo hace mucho tiempo", respondió, sin dar mayores detalles.
Durante la conversación también salió a relucir el nombre de Thiago Vernal. Al ser consultado sobre si el actor se había acercado a él tras conocerse su difícil situación económica, Gallesi aseguró que nunca recibió un mensaje de su parte.
Pese a ello, Brando Gallesi aseguró que no guarda resentimiento hacia sus excompañeros. No obstante, reconoció sentirse decepcionado por la falta de apoyo en uno de los momentos más complicados de su vida.
"En verdad, si no me escriben, está bien, porque creo que no soy su amigo, ya me lo demostraron. Es un poco triste porque yo siempre les he deseado y les sigo deseando lo mejor. Cada uno toma sus decisiones en la vida", concluyó.
Brando Gallesi pide dinero en redes tras perder ahorros
Brando Gallesi, conocido por su participación en producciones como 'Maricucha', 'El regreso de Lucas' y 'Dos hermanas', sorprendió al revelar que atraviesa una complicada situación económica. A través de TikTok, el actor contó que perdió sus ahorros y decidió pedir apoyo a sus seguidores.
El joven artista explicó que muchas personas creen que trabajar en televisión o tener presencia en redes sociales garantiza estabilidad económica. Además, recordó que a los 19 años llegó a generar ingresos de hasta S/30.000 mensuales gracias a campañas y contenido digital, dinero con el que incluso ayudó a su familia.
"Si me quieren apoyar, está bien, todo será bien recibido; les dejo mi QR. Es la primera vez en mi vida que hago algo así. Es lo que toca, se acepta y también se agradece con toda la humildad. Honestamente, no estoy pidiendo mucho ni nada por el estilo. Cada sol cuenta, para darnos de comer para mí y para mi gorda (su perrita)", manifestó con gratitud.
En conclusión, Brando Gallesi dejó en evidencia su decepción por la falta de apoyo de algunos colegas en medio de su crisis económica, revelando además que mantiene un distanciamiento con Merly Morello desde hace bastante tiempo.