Vania Bludau estaría ilusionada con un nuevo galán en viaje: "Con mucha felicidad en mi corazón"

La joven Vania Bludau es una de las artistas peruanas conocida por su participación en 'Esto es Guerra' y sus relaciones amorosas. Aunque parecía estar soltera, la peruana acaba de sorprender con un mensaje donde delataría estar enamorada otra vez.

¿Vania Bludau tiene un nuevo galán?

A través de sus redes sociales, la joven Vania Bludau ha estado compartiendo su más reciente viaje a Japón. Al parecer, la exchica reality no estaría sola, sino acompañada de un nuevo galán misterioso que aún no ha dado a conocer a sus seguidores, ya que compartió un misterioso mensaje.

"No sé ni qué día es, no sé qué hora es en Miami ni tampoco qué hora es en Lima. Lo único que sé es que es que no planee en absoluto este viaje. No tengo idea a dónde voy, no tengo idea de dónde voy a dormir o dónde voy a comer. Llevo varios días con el cerebro apagado, pero para bien. Todo en calma, todo muy lindo para ser verdad, solía decir", expresó.

Así mismo, la amiga de Alejandra Baigorria empieza a hablar sobre cierta persona que aparentemente lo está acompañando y que estaría haciéndola ilusionar nuevamente en el amor. Además, que en la foto compartida en redes se puede ver el brazo de un hombre a su lado en el ascensor.

"Obviamente no todo sale perfecto y, cuando no lo es, suelo aterrarme porque es un sentimiento muy familiar para mí (el asustarme) luego observo y veo quién está parado a mi lado, y el susto cambia a asombro por lo desconocido. Por ver una de las más hermosas reacciones que tiene el ser humano: la paciencia junto con la tolerancia", dijo.

Historia de Vania Bludau

¡ESTÁ FELIZ!

Para terminar con su curiosos mensaje, Vania Bludau afirma estar muy feliz en su corazón tras los recientes acontecimientos y aunque no confirma algo duradero, señala que vivirá el presente.

"Sigo confundida y ahora mismo con mucha felicidad en mi corazón, porque si bien uno nunca sabe cuánto duran las cosas, hay que vivir en el presente y llenar el alma con lo que tenemos hoy y con lo que recibimos en el 'AHORA'", aclara.

De esta manera, Vania Bludau parece estar dándole una nueva oportunidad al amor después de varias decepciones en su vida. Ahora, la exchica reality ha compartido un mensaje donde confirmaría su ilusión en un nuevo galán durante un viaje a Japón, donde lleva varios días.