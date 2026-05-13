Melcochita confirma romance con joven de 22 años y defiende su relación: "Tengo derecho"

Melcochita vuelve a estar en el centro de la polémica luego de ser captado en actitudes cariñosas con una joven de 22 años, a pocos meses de haber puesto fin a su matrimonio con Monserrat Seminario. Tras las imágenes difundidas, el cómico confirmó la relación y decidió hablar públicamente sobre los detalles de este nuevo vínculo sentimental.

Melcochita confirma relación con joven de 22 años

Melcochita fue ampayado el último fin de semana en una discoteca de salsa junto a Heydi Amado Gálvez, de 22 años, donde ambos fueron vistos en actitudes cariñosas. Tras la difusión de las imágenes, su aún esposa Monserrat Seminario salió al frente y aseguró que la joven había sido parte de su círculo familiar, llegando a tratarla como una hija más.

En un inicio, el cómico negó que se tratara de un romance y afirmó que ella solo lo cuidaba como una 'enfermera'. Sin embargo, en una reciente aparición en el stream de Cristorata, fue consultado por las críticas por tener una relación a los 90 años.

"La gente es muy egoísta, mi público entiende que tengo derecho. Estoy comprometido. Ahora me han puesto Romeo y su nieta", dijo el sonero, confirmando su relación con Heydi Amado.

Durante la conversación, el cantante Julio Andrade, presente en la transmisión, le preguntó por qué no había presentado a su pareja. Melcochita respondió que ella se encontraba detrás de cámaras en ese momento, mientras el streamer le consultó qué lo había enamorado.

"Es una persona culta, es profesora de inglés y sabe comprender, es franco conmigo", comentó, asegurando además que ella le habría confesado que nunca se había sentido así con alguien como con él.

Monserrat Seminario explota contra joven novia de Melcochita

Monserrat Seminario se pronunció tras las comprometedoras imágenes de su aún esposo Melcochita junto a Heydi Amado Gálvez, a quien, según indicó, habría recibido en su hogar y considerado como parte de su familia. La piurana expresó su malestar al revelar cómo era su relación previa con la joven.

"Me decía 'mamá' cuando la recibí con los brazos abiertos en mi casa. La trataba como mi hija y mira cómo me pagó", declaró a 'Magaly TV: La Firme'.

Tras la difusión de las imágenes en el programa de Magaly Medina, Seminario no dudó en lanzar un mensaje directo a la joven de 22 años.

"Que se ubique. Ella es la amante porque él sigue casado conmigo, aunque te duela, chibolita", expresó.

En conclusión, Melcochita oficializó su romance con Heydi Amado Gálvez en medio de la controversia y las críticas por la diferencia de edad. El sonero defendió su relación y aseguró que se trata de una etapa en la que se siente feliz y comprometido.