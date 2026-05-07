Suheyn Cipriani revelar que lleva terapia tras terminar con Macarius: "Ahora busco chicos guapos"

La joven Suheyn Cipriani se encuentra en medio de varios proyectos en especial, el concurso a Miss Grand International All Stars 2026. Durante una entrevista, reveló también que estaría llevando terapia tras separarse de Macarius y que sus gustos han cambiado.

Suheyn Cipriani está soltera

En el podcast 'Sin más que decir', Suheyn Cipriani fue invitada para promocionar su concurso y pedir apoyo, pero también fue consultada sobre su vida amorosa. Es así como señala estar reformándose y que sus gustos en hombres ha cambiado, esto después de su separación del streamer Macarius que era muy inestable.

"Estoy reformada, voy por el camino de Dios, he cambiado mis gustos (¿Estabas con el piraña?) No, no, ya fue. Estoy en el camino de los chicos guapos (estás soltera), sí, estoy soltera. Y también me encuentro llevando terapia, pues todos tenemos cosas por sanar y no seguir cometiendo los mismos errores", señaló.

Nada fue armado

En otro momento, la joven modelo deja en claro que jamás fue fingido o armado la relación que tuvo con el streamer hace unos meses, ya que siempre ha sido sincera sobre situaciones de su corazón, pero sí afirma que se ha cometido sus errores y equivocaciones al estar con él.

"Todo lo que yo hago, lo hago de corazón (porque decían que era armani) La gente dice que lo hago para figurar, para mantenerse vigente, es llorona, pero en realidad no, yo soy así. Está es mi vida real, yo soy así llorona, me he enamorado, me he equivocado", declaró.

Además, Suheyn Cipriani señala que así como expone la relación que tuvo con Macarius, también su recuperación porque estaría llevando terapia. Aunque en conversación con el resto de los conductores del podcast, señala que efectivamente lo que más importa es que aquella persona que forme parte de su vida debe ser alguien que la trate bien y la respete como se merece.

"Mi aprendizaje también lo expongo y les digo, ahora estoy en terapia, ya no me gustan los feos (te pueden gustar los feos, la idea es que te trate bien) eso es lo importante", agregó.

De esta manera, Suheyn Cipriani deja en claro que viene enfocada en su trabajo y en su vida sentimental, lleva terapia para estar con alguien que la aprecie. Aunque también mandó una indirecta para su expareja Macarius señalando que ahora ha cambiado de gustos y busca chicos guapos por dentro y fuera.