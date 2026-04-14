Ric la Torre critica la relación de Pamela López y Paul Michael: "Duerme con niños y amanecerás mojado"

Pamela López y Paul Michael se encuentran participando en el programa reality de convivencia 'La Granja VIP' donde han evidenciado los continuos problemas que tienen cada semana, donde se pelean y reconcilian. Ahora, Ric la Torre manda fuerte consejo donde deja mal parado al joven cantante.

Ric la Torre contra relación de Pamela López y Paul Michael

El influencer Ric la Torre se encuentra como panelista en 'La Granja VIP' donde comenta sobre las acciones de los participantes. Es así como vio nuevamente otra pelea entre Pamela López y Paul Michael en el programa reality, señalando estar cansado de sus constantes discusiones.

"A mí Pamela López como jugadora, me gusta, pero siento que su juego lo arruina Paul Michael y viceversa. Hay un dicho que dice 'duerme con niños y amanecerás mojado', creo que este es el claro ejemplo", expresó.

Es así como el mismo panelista critica la relación que tendría la 'KittyPam' con el joven cantante, señalando que su principal diferencia son sus edades. Además, señala que Paul Michael siendo ya padre de una niña ya tendría que ser más consciente de sus acciones.

"No siento que Pamela esté para criar otro hijo más, Paul Michael está en una edad creo que él mismo tiene que darse cuenta que si no va acorde a lo que él piensa con la persona con la que está, adiós continuamos con nuestras vidas, eso no significa que te voy a dejar de querer", declaró.

Aburren con sus peleas

Como se recuerda, Paul Michael y Pamela López habrán peleado mínimo unas tres o cuatro veces dentro del programa por diferencias en sus pensamientos o celos. En más de una ocasión, la influencer se ha puesto a llorar hasta las lágrimas, donde el cantante le terminaba en aquel momento. Por ello, el panelista señala estar cansado de tantas discusiones por lo mismo.

"Me estresa y me aburre que todas las noches está una pelea, una reconciliación y por lo mismo", añadió el influencer señalando después que es más difícil la convivencia de una pareja dentro del reality porque tienen que actuar como dupla, pero que a ellos no les funciona.

De esta manera, Pamela López y Paul Michael parecen que sus problemas se hacen más constantes mientras siguen conviviendo en el programa reality. Por ello, Ric la Torre critica su relación como pareja, ya que sus diferencias de edades haría que la influencer parece que estuviera criando al joven cantante como un hijo.