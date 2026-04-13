Lesly Águila, cantante de Corazón Serrano, rompe su silencio tras rumores de embarazo: ¿Espera un bebé?

La cantante Lesly Águila vuelve a captar la atención del público tras la reciente confirmación de su relación con el percusionista John Peña. En medio de su romance oficializado y un viaje a Brasil, las redes sociales comenzaron a llenarse de especulaciones sobre un posible embarazo, lo que obligó a la artista a pronunciarse y aclarar los rumores.

Rumores en redes y respuesta de Lesly Águila

Durante su estadía en Brasil, Lesly Águila ha compartido distintos momentos de su viaje a través de redes sociales. Una de sus publicaciones más comentadas fue una fotografía captando el amanecer en Río de Janeiro, donde mostró su entusiasmo por el paisaje y su experiencia en el país.

"Amanecer en Río. Uno de los amaneceres más lindos que he visto en toda mi vida", escribió la cantante en su cuenta oficial, acompañando la imagen que rápidamente generó interacción entre sus seguidores.

Sin embargo, lo que empezó como una publicación turística terminó alimentando rumores sobre un supuesto embarazo. Algunos usuarios interpretaron su apariencia y publicaciones recientes como señales de una posible gestación, por lo que no tardaron en dejar comentarios preguntando directamente sobre el tema.

Ante la insistencia, la propia Lesly Águila decidió responder de forma contundente para despejar cualquier duda. Cuando un seguidor le consultó: "¿No estás embarazada?", ella contestó sin rodeos: "Por milésima vez, NO".

Con esa frase, la intérprete cerró los rumores que circulaban en redes sociales y dejó en claro que no existe ninguna confirmación de embarazo, poniendo fin, al menos por ahora, a las especulaciones en torno a su vida personal.

Músico rompe su silencio y defiende su relación

Las sospechas del romance entre Lesly y John Peña, surgieron al ser vistos juntos en viajes y momentos de descanso, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, John Peña aclaró la situación en redes, donde confirmó el vínculo y defendió sus sentimientos.

"Nunca estuve preparado para una vida pública. Las personas que realmente me conocen saben todo lo que pasé y cómo soy como percusionista. Jamás me he colgado de nadie", posteó Peña, en respuesta a quienes insinuaban que su cercanía con la cantante tenía intereses mediáticos.

El músico también dejó en claro que esta será la única vez que se pronunciará sobre su vida privada, marcando distancia de la exposición mediática.

"Nadie conoce mi historia y tampoco tengo la necesidad de contarla, pero sí quiero dejar claro que esta es la última vez que hablo de mi vida personal. Desde ahora, viviré en silencio porque hoy en día, hagas lo que hagas, siempre habrá quién critique. Incluso copian mis estados y hacen creer cosas que no son, como si buscara publicidad y eso está lejos de la realidad", sostuvo.

En ese mismo mensaje, reafirmó que todo lo que ha logrado es fruto de su esfuerzo personal y convicciones. "Todo lo que tengo, me lo gané por mí mismo y lo que ha pasado en mi vida ha sido porque Dios así lo quiso. En mi corazón no hay maldad", agregó.

Finalmente, Peña agradeció a quienes lo apoyan y envió un mensaje directo a sus detractores.

"Agradezco de corazón a las personas que sí me envían buenas vibras y buenos deseos y para los que hablan sin saber: no conocen nada de mi vida. Soy feliz y hago feliz a la persona que está a mi lado. Bendiciones", concluyó.

Jhon Peña, músico de Corazón Serrano, habló de su relación con Lesly Águila.

En conclusión, la relación entre Lesly Águila y John Peña sigue en el foco mediático tras su oficialización y los rumores sobre la vida personal de la cantante. Mientras intentan mantener su vida privada al margen, las redes sociales continúan alimentando la conversación sobre su romance.