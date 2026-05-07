Grupo 5 anuncia su primer concierto en México: Detalles de su histórico debut en tierras aztecas

Una de las orquestas más emblemáticas del Perú, el Grupo 5, confirmó su primer concierto en México este 2026. Tras meses de expectativa, la agrupación liderada por Christian Yaipén anunció su histórico debut en tierras aztecas.

Grupo 5 en México este 2026

La cumbia peruana vive un momento histórico. Durante la última emisión del programa 'Yo Soy', donde participa como jurado, Christian Yaipén hizo una pausa en la competencia para anunciar una noticia que marca un nuevo capítulo para la industria nacional.

El líder del Grupo 5 confirmó el esperado debut oficial de la agrupación en México. Además, reveló que la orquesta será parte de la Festividad en Honor a la Santa Cruz este próximo 12 de mayo, en un evento que promete reunir a miles de seguidores.

"Es un honor anunciar este debut desde la vitrina de 'Yo Soy' en Latina. Llegar a México es un sueño que hoy se hace realidad no solo para nosotros, sino para la cumbia del Perú que sigue conquistando nuevas fronteras", señaló Christian Yaipén.

Esta presentación llevará los mayores éxitos del Perú al corazón de México y marcará un momento histórico para el Grupo 5. Además, consolidará el ingreso de la agrupación a uno de los mercados musicales más competitivos y exigentes del mundo.

Este paso internacional de Grupo 5 tiene una relevancia que trasciende a la propia orquesta y representa un avance importante para la música peruana. Su llegada a tierras mexicanas abre nuevas oportunidades para los artistas nacionales y demuestra la capacidad de exportación de nuestro talento tropical.

Próximas presentaciones del Grupo 5

Tras el éxito alcanzado en Canadá, el Grupo 5 continúa preparando nuevas presentaciones tanto dentro como fuera del país. La agrupación de cumbia busca llevar su espectáculo a diferentes ciudades para fortalecer su presencia en el mercado internacional.

Entre los próximos destinos de la agrupación figuran Camaná y Puno, ciudades que visitará este 8 y 9 de mayo respectivamente. Con estos shows la orquesta busca consolidar su crecimiento llevando la cumbia peruana a públicos cada vez más amplios.

El Grupo 5 continuará su recorrido por las principales ciudades de Europa, con fechas confirmadas en Madrid, Barcelona, Roma y Milano. La gira internacional también incluirá presentaciones en París, Munich y Londres durante el mes de junio.

En resumen, la cita histórica está pactada para el próximo martes 12 de mayo, fecha en la que el Grupo 5 desplegará toda su potencia orquestal en su esperado debut en México. Con este paso, la agrupación reafirma su posición como uno de los embajadores indiscutibles de la cumbia peruana a nivel internacional.