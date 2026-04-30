Papillón en 'La Granja VIP': Orquesta puso a bailar a todos con 'El baile del gusano'

La Granja VIP sigue generando titulares y conversación en redes, no solo por sus conflictos, sino por sus momentos de entretenimiento. En su más reciente emisión, la orquesta Papillón elevó el ambiente festivo, consolidando su popularidad entre participantes y público.

Papillón enciende la fiesta en "La Granja VIP"

Durante el último episodio del reality, Papillón llegó para animar una jornada especial que incluyó música en vivo y dinámicas de baile. Desde su ingreso, la agrupación logró captar la atención de los participantes, quienes no dudaron en sumarse al ambiente festivo.

Uno de los momentos más comentados fue el reto grupal con el tema "El Baile del Gusano", donde hombres y mujeres compitieron mostrando sus mejores pasos. La dinámica desató risas, improvisaciones y una notable entrega por parte de los concursantes, quienes aprovecharon la ocasión para destacar frente a sus compañeros.

La presentación continuó con la participación de Mafer Portugal, quien interpretó el tema "Amor ilegal", logrando conectar con los participantes. Asimismo, la orquesta no dejó de lado otros éxitos de su repertorio, como "Me emborracharé", y "Te extraño Tanto"

La agrupación también compartió en sus redes sociales algunos momentos de su paso por el reality, evidenciando la acogida que tuvieron durante esta presentación especial. Las imágenes mostraron a los integrantes disfrutando junto a los concursantes, reforzando el vínculo entre artistas y audiencia.

Papillón presenta 'Cuando Se Ama'

Hace unas semanas, Papillón, estrenó el videoclip oficial de 'Cuando se Ama', en la voz de la espectacular Fiorella Caballero. Este tema es una pieza cargada de sentimiento que explora la complejidad de las relaciones y el dolor de las despedidas.

La letra narra la historia de un amor que llega a su fin, donde las palabras sobran porque los gestos y la falta de afecto ya lo han dicho todo. La interpretación vocal destaca por su fuerza emocional, transmitiendo esa sensación de vacío y frío que se siente cuando una historia de amor se apaga.

"Porque tu sonreír, cada mañana ya no es para mí. Porque no tengo ya, nada de ti. Cuando se ama el final se presiente. Se torna un frío, un vacío tan triste. Como en un film se adivina la escena. Cuando se va", señaló la letra de la canción.

Con el lanzamiento de 'Cuando se Ama', Orquesta Papillón reafirma por qué sigue siendo una de las agrupaciones más sólidas de la cumbia. A lo largo de los años, han sabido renovarse sin perder su esencia, entregando éxitos tras éxitos que suenan en cada rincón del país.

En conclusión, la reciente participación de Papillón en "La Granja VIP" confirma su capacidad para mantenerse vigente en la industria musical peruana. Su presentación no solo aportó dinamismo al reality, sino que también reforzó su cercanía con el público.