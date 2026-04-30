Pamela López imita a Samahara Lobatón en 'La Granja VIP' y las redes estallan: "Le faltó decir Youna, te amo"

El reality La Granja VIP continúa generando contenido viral gracias a las tensiones, vínculos y dinámicas entre sus participantes. Esta vez, una actividad de imitación provocó risas dentro y fuera del programa, luego de que Pamela López sorprendiera al caracterizar a Samahara Lobatón en plena transmisión.

La imitación que se volvió viral

Durante una dinámica en la que los participantes debían imitar a uno de sus compañeros, Pamela López asumió el reto de recrear a Samahara Lobatón. Acompañada por Gabriela Herrera, quien imitaba a Pati Lorena, ingresó al espacio escénico interpretando el papel con evidente seguridad.

"Bienvenidas a mi reality", gritó al hacer su entrada, en una clara referencia al estilo mediático de Lobatón.

La actuación no se limitó a una frase inicial. Pamela mantuvo el personaje durante toda la dinámica, replicando incluso detalles característicos como gestos y posturas. Uno de los momentos más comentados fue cuando colocó el dedo en la boca, gesto asociado a la influencer, lo que generó carcajadas entre sus compañeros.

El clip se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar. Comentarios como:

"Bien Pamela", "Lo máximo, una revelación" o "Pamela era actriz y nadie lo sabía" reflejaron la recepción positiva del público. Algunos incluso bromearon señalando que "Solo le faltó decir 'Youna, te amo'", en alusión a episodios mediáticos vinculados a la vida personal de Lobatón.

Una dinámica que expuso el lado más divertido del reality

La actividad de imitación no fue exclusiva de Pamela López. Todos los participantes tuvieron que asumir el reto de caracterizar a otro integrante del programa, lo que permitió mostrar una faceta más distendida del reality.

Por ejemplo, Samahara Lobatón también participó en la dinámica, mientras que Pablo Heredia imitó a Paul Michael. A su vez, Pati Lorena recreó a Gabriela Herrera, y Mónica Torres asumió el personaje de Shirley Arica, logrando también gran repercusión.

En paralelo, Diego Chávarri y Renato Rossini Jr. se imitaron mutuamente, mientras que Celine Aguirre hizo lo propio con Mónica Torres. Finalmente, "Cri Cri" asumió el reto de interpretar a Mark Vito, completando una jornada marcada por el humor.

La dinámica permitió que los participantes se salieran momentáneamente de los conflictos habituales del reality y mostraran su capacidad para la improvisación, generando un ambiente más ligero que fue bien recibido por la audiencia.

La reciente actividad en "La Granja VIP" confirmó que las dinámicas lúdicas continúan siendo un elemento clave para mantener el interés del público. La imitación de Pamela López a Samahara Lobatón destacó como uno de los momentos más memorables, no solo por su ejecución, sino por la reacción que generó en redes.