Papillón lanza videoclip oficial de 'Cuando Se Ama' con la interpretación de Fiorella Caballero

La cumbia peruana está de fiesta. Orquesta Papillón sorprendió a sus miles de seguidores con el lanzamiento oficial de su más reciente sencillo titulado 'Cuando Se Ama'. Tras semanas de gran expectativa en redes sociales, el videoclip ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Papillón presenta 'Cuando Se Ama'

Una de las agrupaciones más emblemáticas y queridas de la escena nacional, Papillón, estrenó el videoclip oficial de 'Cuando se Ama', en la voz de la espectacular Fiorella Caballero. Este tema es una pieza cargada de sentimiento que explora la complejidad de las relaciones y el dolor de las despedidas.

La letra narra la historia de un amor que llega a su fin, donde las palabras sobran porque los gestos y la falta de afecto ya lo han dicho todo. La interpretación vocal destaca por su fuerza emocional, transmitiendo esa sensación de vacío y frío que se siente cuando una historia de amor se apaga.

"Porque tu sonreír, cada mañana ya no es para mí. Porque no tengo ya, nada de ti. Cuando se ama el final se presiente. Se torna un frío, un vacío tan triste. Como en un film se adivina la escena. Cuando se va", señaló la letra de la canción.

Con el lanzamiento de 'Cuando se Ama', Orquesta Papillón reafirma por qué sigue siendo una de las agrupaciones más sólidas de la cumbia. A lo largo de los años, han sabido renovarse sin perder su esencia, entregando éxitos tras éxitos que suenan en cada rincón del país.

Videoclip oficial de 'Cuando Se Ama'

El estreno vino acompañado de un impecable videoclip oficial producido con los más altos estándares de calidad. En las imágenes se puede apreciar a Fiorella Caballero interpretando el tema con mucha pasión, acompañada por los demás integrantes de la orquesta en un entorno que refuerza la nostalgia de la composición.

Desde su publicación, el video ha acumulado miles de reproducciones en YouTube, donde los miles de seguidores de todo el Perú y el extranjero han volcado sus muestras de cariño. Los comentarios destacan la calidad vocal y la madurez musical que la orquesta demuestra en esta entrega.

Si aún no has escuchado 'Cuando se Ama', puedes encontrar el videoclip oficial en el canal de YouTube de Papillón. También está disponible en Spotify y demás plataformas de streaming para que puedas disfrutar de la mejor cumbia en cualquier lugar y momento.

En resumen, el lanzamiento del videoclip de 'Cuando Se Ama' marca un nuevo hito para Papillón y destaca el brillo vocal de Fiorella Caballero. Con este estreno, la agrupación asegura su lugar en la cima de la popularidad, perfilándose como uno de los temas más solicitados de la temporada.