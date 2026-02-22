Papillón brilló en el 'Reventonazo de la Chola' junto a Leslie Shaw con su tema 'Choque y Fuga Remix'

La industria musical peruana recibió una noticia luego de que Leslie Shaw lanzó una colaboración con la emblemática orquesta Papillón. El tema, titulado 'Choque y Fuga Remix', fusiona el pop urbano de la cantante con el sello festivo de la agrupación. Ahora ambas partes vienen promocionando el estreno y celebrando la buena acogida.

Papillón y Leslie Shaw presentan el tema en televisión

Leslie Shaw y las integrantes de Papillón visitaron el set de El Reventonazo de la Chola, programa conducido por Chola Chabuca, para presentar oficialmente el remix. Durante la emisión, la cantante expresó su entusiasmo por el resultado final y destacó la conexión que logró con la orquesta.

En el escenario también estuvieron Mafer Portugal y Karen Peña, voces principales del remix junto a Shaw. Mafer tomó la palabra y agradeció la invitación.

"Es un honor que Leslie nos haya invitado a su canción por que s su canción y ha salido espectacular hemos disfrutado de la grabación del fonograma de la canción del videoclip de todo", comentó, resaltando la buena química durante el proceso creativo.

Las artistas coincidieron en que la grabación fluyó con naturalidad y que disfrutaron cada etapa, desde el estudio hasta el rodaje del videoclip. Incluso, aprovecharon su presencia en el programa para sumarse al "trend" del tema, junto a la conductora, reforzando el impulso viral de la canción.

'Choque y Fuga Remix' ya suena en plataformas

El sencillo 'Choque y Fuga Remix' ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de Papillón y Leslie Shaw. El videoclip superó rápidamente las 22 mil reproducciones, una cifra que confirma el interés que despertó esta unión musical.

La propuesta combina la potencia vocal de Leslie con el carisma de Karen Peña y Mafer Portugal. El resultado mantiene el ritmo festivo característico de la orquesta y suma la actitud pop que distingue a la intérprete.

La canción aborda, con picardía y frescura, la historia de un romance intenso pero pasajero. Una de sus estrofas resume la esencia del tema:

"Que lo nuestro fue un momento tan bonito, pero que tan solo fue un choque y fuga". La composición pertenece al reconocido autor Lucho Zambrano, quien imprime en la letra un relato directo y pegajoso, ideal para las pistas de baile.

La colaboración entre Leslie Shaw y Papillón marca un momento clave en la escena tropical peruana. Con buena recepción en plataformas digitales y fuerte promoción televisiva, 'Choque y Fuga Remix' se perfila como uno de los lanzamientos más comentados de la temporada.