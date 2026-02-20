Alessia y Vambina estrenan 'Sigo Sigo', producción musical que marca el inicio de una nueva etapa creativa

La escena de la cumbia contemporánea se renueva. Las hermanas Alessia y Vambina Rovegno acaban de presentar su esperado sencillo 'Sigo Sigo', una propuesta sonora que no solo refresca su catálogo musical, sino que oficializa el inicio de una nueva etapa creativa.

Las hermanas Rovegno estrenan 'Sigo Sigo'

Alessia y Vambina presentan oficialmente 'Sigo Sigo', la producción musical que marca el punto de partida de una nueva etapa creativa. Más que un simple sencillo, el tema se plantea como el primer capítulo de un universo artístico que combina cumbia contemporánea, narrativa visual y una identidad sonora para audiencias locales e internacionales.

Las hermanas Rovegno presentan este tema como una exploración de la persistencia emocional desde una mirada activa y contemporánea. 'Sigo sigo' no se detiene en la nostalgia ni en el desamor evidente; transforma la repetición en afirmación y la insistencia en movimiento.

La frase "sigo sigo" deja de ser lamento para convertirse en impulso, una declaración de continuidad frente a aquello que cambia de forma pero no desaparece. En lugar de ofrecer una resolución simple, la canción habita la tensión entre memoria y decisión, convirtiendo esa dualidad en ritmo.

De esta forma, 'Sigo Sigo' conecta con una experiencia universal, no desde la fragilidad, sino desde la determinación emocional. Este tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Videoclip 'Sigo Sigo'

El lanzamiento de 'Sigo Sigo' viene acompañado de un videoclip que introduce las primeras pistas del universo visual que el dúo empieza a construir. Símbolos, atmósferas oníricas y códigos estéticos se entrelazan en una propuesta donde lo popular convive con lo conceptual.

En un momento en que la cumbia vive una nueva expansión internacional, Alessia y Vambina se suman a esta ola con una propuesta fresca, femenina y contemporánea. Su proyecto no busca replicar fórmulas, sino reinterpretar el género desde una sensibilidad actual, con una identidad visual y sonora con la que van construyendo su propio universo.

'Sigo Sigo' no es solo un estreno, se presenta así como el inicio de una historia mayor. Este lanzamiento lanza una interrogante al aire, ¿estamos ante el primer capítulo de un álbum que viene en camino?.

Alessia y Vambina son las hermanas Rovegno, artistas peruanas que hoy inician una nueva era como dúo. Herederas de un linaje artístico reconocido, han decidido construir un camino propio dentro de la industria musical, apostando por la cumbia contemporánea con una mirada global, una estética visual definida.

En resumen, Alessia y Vambina inauguraron una nueva era en la cumbia contemporánea con el estreno de 'Sigo Sigo'. Con este lanzamiento, las hermanas Rovegno no solo presentan una canción, sino que consolidan su identidad como referentes de la cumbia actual.