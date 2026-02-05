Paula Arias revela estar soltera tras pasar por situaciones de desamor: "Me siento renovada y en paz"

La cantante Paula Arias es la líder de la agrupación salsera Son Tentación, que viene haciendo gozar al público con sus canciones cada fin de semana. En la farándula se le ha conocido algunas relaciones amorosa, pero ahora revela estar soltera y más tranquila en esta nueva etapa.

Paula Arias afirma estar soltera

En una entrevista con el diario 'El Trome', Paula Arias reveló sentirse más tranquila que nunca en esta nueva etapa que viene pasando. En los últimos años fue vinculada con un futbolista y un alcalde, pero no llegó a prosperar ninguna de las relaciones amorosas. Ahora, afirma estar renovada convirtiéndose en una mujer más fuerte.

"El tiempo siempre es el mejor aliado para todo, yo me he reencontrado con esa mujer guerrera, luchadora y soñadora que siempre fui. Hoy me siento renovada, libre y en paz conmigo misma", expresó.

Así mismo, señala que no está dispuesta a regresar con algunos de sus desamores del pasado. Incluso, la líder de Son Tentación da una parte de la letra de un sencillo de Héctor Lavoe donde menciona que su vida sigue sin mirar atrás.

"El coro de la canción 'y para qué leer un periódico de ayer' calza perfecto con lo que siento, se volteó la página y punto, la vida sigue", agregó.

¡Enfocada en la música!

La artista ha dejado atrás lo sentimental y buscar el amor, para enfocarse en avanzar de manera musical junto a su agrupación Son Tentación. Así mismo, reveló que realizará un feat con B-RLIN, quienes son un grupo argentino de cumbia romántica y que ahora se unirán con la salsa y timba del grupo de salsa femenina del Perú.

"Soy fan de ellos, me gusta la cumbia romántica que hacen, los sigo de hace dos años y creo que su guitarra eléctrica y letras van a calzar bonito con el 'fuego' que tiene Son Tentación. Busco la internacionalización de Son Tentación, he trabajado duro para alcanzar este sueño que pienso cristalizar este 2026", expresó la líder del grupo en la entrevista señalando su interés de avanzar en sus propios proyectos para avanzar.

De esta manera, Paula Arias afirma estar concentrada en avanzar con su música de manera internacional con Son Tentación y dejar atrás las relaciones amorosas que hasta el momento solo le han traído malos ratos. Además, deja en claro que no piensa volver al pasado y tiene una etapa más tranquila.