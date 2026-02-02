Camila Doza de Amor Rebelde confirma embarazo y aclara si dejará la orquesta: "Nos tomó por sorpresa"

La cantante Camila Doza sorprendió al público al confirmar que se encuentra embarazada, a poco más de un mes de haber debutado como nueva voz de la orquesta Amor Rebelde. Con solo 21 años, la artista decidió salir al frente y aclarar los rumores que venían circulando en redes sociales, dejando en claro que vive esta etapa con calma, apoyo y mucho amor.

La noticia generó varias preguntas entre sus seguidores, sobre todo sobre su futuro en la agrupación. Sin embargo, Camila fue directa y confesó si continuará o no en la orquesta.

Camila Doza anuncia embarazo y revela si dejará Amor Rebelde

A través de un comunicado, Camila Doza de Amor Rebelde confirmó su embarazo, tema que ya venía comentándose en redes. La cantante explicó que se enteró de su embarazo hace aproximadamente una semana y que no fue algo que tenía planeado. Camila también contó que la noticia fue una sorpresa tanto para ella como para su pareja, pero que ambos han decidido asumirla con responsabilidad.

"Ante los rumores que han venido circulando sobre mi persona, considero oportuno comunicar que efectivamente me encuentro en estado de embarazo", señaló la joven artista. "Esta situación tomó por sorpresa tanto a mi pareja como a mí; sin embargo, la estamos afrontando con responsabilidad y también con alegría", expresó.

¿Seguirá en Amor Rebelde?

Uno de los temas que más inquietaba a los fans era saber si Camila continuaría en Amor Rebelde, orquesta que la presentó oficialmente como su nueva cantante en diciembre. Sobre ello, la artista fue clara y aseguró que no dejará el grupo.

"Deseo aclarar que sí continuaré, ya que cuento con el respaldo y apoyo de la orquesta durante este proceso, lo cual agradezco profundamente", indicó.

Eso sí, Camila explicó que actualmente se encuentra delicada de salud y con ciertos riesgos. Por ello, ha decidido manejar esta etapa de manera privada.

"En estos momentos me encuentro delicada y con ciertos riesgos, motivo por el cual he decidido manejar esta situación de manera privada", pidió, solicitando respeto y comprensión. "Continuaré haciendo música junto a 'Amor Rebelde', por lo que los invito a mantenerse atentos, ya que pronto habrá novedades", añadió.

El apoyo de la orquesta

Tras el anuncio, Amor Rebelde publicó un emotivo mensaje mostrando su total respaldo a la cantante. En su comunicado, la agrupación dejó en claro que Camila no está sola y que la maternidad no debe verse como algo negativo. Además, destacaron que muchas de sus integrantes también son madres y mujeres luchadoras, reafirmando que el grupo es una familia unida.

"Ser madre no es un error, ni pecado. Al contrario, es un acto de amor, valentía y fortaleza... Muchas de muchas integrantes son madres, mujeres luchadoras que día a día sacan adelante su vida personal y profesional con dignidad y entrega, y eso nos llena de orgullo", señaló la orquesta.

La agrupación expresó su total apoyo a Camila como parte de su familia. Expresaron que estarán para ella hoy y siempre.

"Más que una marca, somos una familia. Hoy reafirmamos que el respeto, el amor y la unión siempre estarán primero. Porque la familia se cuida, se respalda y se respeta. Camila no está sola, cuenta con nosotros hoy y siempre", añadieron.

Camila Doza llegó a Amor Rebelde luego de ganar un contrato en un reality de televisión y rápidamente se ganó el cariño del público por su voz y carisma. Antes de ello, formó parte de otras agrupaciones y hoy vive una nueva etapa, tanto personal como artística.

En conclusión, Camila Doza confirmó que está embarazada. La joven cantante continuará en Amor Rebelde, seguirá haciendo música y, como ella misma lo dijo, invita a sus seguidores a estar atentos porque "pronto habrá novedades". La cumbia sigue sonando y Camila seguirá en el escenario, ahora con una razón más para cantar con el corazón.