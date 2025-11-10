Ethel Pozo critica a Pamela López por burlas hacía Christian Cueva: "Las madres tenemos que estar calladas"

La polémica entre Pamela López y su expareja, el futbolista Christian Cueva, sigue generando titulares. Recientemente, el debate se intensificó luego de que López fuera captada con una expresión de desagrado frente a un mural del jugador, lo que provocó reacciones de su actual pareja, Pamela Franco, y de la conductora Ethel Pozo, quien cuestionó la actitud de la madre de los hijos de Cueva.

Ethel Pozo critica la actitud de Pamela López

En su programa "América Hoy", Ethel Pozo abordó la polémica y dejó en claro que la reacción de López frente al mural no fue la más adecuada considerando que se trata del padre de sus hijos. La conductora recordó que el respeto mutuo es fundamental y que las acciones de los padres siempre tienen un impacto en los pequeños.

"Esto va para Pamela López. En este programa hemos dicho muchas veces que Christian Cueva tiene que referirse a ti de forma alturada porque eres la madre de sus hijos. Si queremos respeto, tampoco es correcto que hagas arcadas cuando ves una imagen porque es el papá de tus hijos. Tus hijos van a decir 'mi mamá piensa así de mi papá', no deberías. Como madre, tiene que quedarse callada", sentenció Pozo.

Además, la presentadora aprovechó para reflexionar sobre la diferencia entre López y Pamela Franco en cuanto a su felicidad dentro de la relación con el futbolista. "

Yo lo que digo es, una de las dos debe ser feliz, la que es feliz no habla de la otra. Yo no sé cuál de las 2 está feliz en su relación, pero la que fuese no debería hablar", agregó, destacando la importancia de la madurez emocional y el respeto en situaciones familiares mediáticas.

Pamela López confiesa que aún no supera a Christian Cueva

En una entrevista con el programa "Arriba Mi Gente", Pamela López habló con franqueza sobre cómo viene enfrentando la separación de Christian Cueva, quien inició una relación con Pamela Franco poco después de su ruptura. La trujillana reconoció que el proceso de superación no ha sido fácil y que todavía atraviesa momentos difíciles.

"No lo supero en su totalidad, honestamente, porque creo que marcó mucho en mi vida y en la de mis niños. Quizás es un proceso, no sé cuánto tomará. Recién ha pasado un año; siento que he superado muchas cosas, pero hay otras que todavía me van a tomar tiempo", confesó con evidente sinceridad.

Durante la conversación, los conductores también le preguntaron si le gustaría dejar atrás la controversia que mantiene con Cueva o si prefería mantenerla vigente por motivos económicos. Fiel a su estilo directo, Pamela respondió con una mezcla de ironía y realismo.

"Si es que tengo que seguir facturando y alimentando a mis niños, pues para eso estoy aquí. Pero en cuanto a mi corazón y mis heridas, sí me gustaría cerrarme", sentenció, dejando entrever que, aunque intenta mantener firmeza, su situación emocional sigue siendo compleja.

La interacción entre López, Franco y Cueva continúa siendo un tema recurrente en programas y redes sociales. Entre gestos, declaraciones y consejos, la historia refleja un triángulo mediático donde los sentimientos personales y la exposición pública se entrelazan, manteniendo al público atento a cada nuevo episodio.