Artistas peruanos lamentan fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jímenez

La música popular colombiana atraviesa un momento de profundo dolor tras la repentina muerte de Yeison Jiménez, quien falleció la tarde del sábado 10 de enero en un trágico accidente aéreo en Boyacá, cuando se dirigía a Medellín para luego viajar a Marinilla, donde tenía una presentación programada, hecho que conmocionó a seguidores y colegas en Perú.

Josimar dedica extenso mensaje

Uno de los primeros artistas en pronunciarse fue Josimar, quien recurrió a sus redes sociales para expresar el profundo dolor que le causó la inesperada partida de Yeison Jiménez. A través de una sentida publicación en Instagram, el salsero compartió fotografías que retratan diversos momentos de amistad y colaboración junto al cantante colombiano.

"Hermano mío, Yeison Jiménez... qué dolor tan grande me dejas. Todavía no lo puedo creer", escribió Josimar, dejando en evidencia el impacto que le produjo la noticia. El intérprete de 'La mejor de todas' confesó que el fallecimiento lo tomó por sorpresa, ya que ambos habían mantenido contacto días antes del accidente.

En su mensaje, Josimar destacó el vínculo que lograron construir con el paso de los años y recordó con gratitud la oportunidad de haber trabajado juntos en el ámbito musical. Para el salsero peruano, Yeison Jiménez no solo fue un colega, sino también un amigo cercano que dejó una huella imborrable en la música popular colombiana.

"Gracias por tu amistad sincera, gracias por permitirme grabar contigo, gracias por tu humildad, tu talento y tu corazón tan grande. Te vas físicamente, pero tu voz, tu legado y tus recuerdos se quedan para siempre con nosotros", agregó. Cabe recordar que ambos artistas lanzaron en el año 2020 el tema 'El aventurero', una propuesta musical que fusionó salsa, vallenato y ranchera, y que fue bien recibida por el público.

Otros artistas se pronuncian

El impacto de la tragedia también se reflejó en los mensajes de otras figuras de la música peruana. Yahaira Plasencia expresó su incredulidad a través de sus redes sociales tras conocer el fallecimiento de Yeison Jiménez, con quien compartió escenarios años atrás, cuando la salsera trabajaba bajo la producción de Sergio George.

"No lo puedo creer", escribió la intérprete de 'Exmachito', evidenciando su conmoción. Además, la cantante reposteó un mensaje difundido por la página Salsa peruana internacional, en el que se leía: "Vuela alto, Yeison. El cielo recibe a un grande. Pudiste compartir escenario con nuestra compatriota Yahaira Plasencia".

Yahaira Plasencia lamenta fallecimiento de Yeison Jímenez. (Foto: Instagram)

Daniela Darcourt también se sumó a las muestras de pesar. La salsera utilizó sus historias de Instagram para despedirse del artista colombiano, resaltando tanto su legado musical como la amistad que lograron forjar.

"Amigo, te fuiste dejando un legado gigantesco. Fue un verdadero placer conocer al artista, pero más al ser humano tan bacano que fuiste. Jamás olvidaré los momentos compartidos cuando mi vida estaba en Colombia, la tierra que tanto te ama y amará por siempre. Hasta siempre, querido amigo", escribió Darcourt, recordando los momentos que compartieron durante su estadía en tierras colombianas.

Daniela Darcourt lamenta el fallecimiento de Yeison Jímenez. (Foto: Instagram)

Mientras continúan las muestras de dolor y homenaje, se conoció detalles sobre el trágico accidente. Medios colombianos informaron que la aeronave en la que viajaban Yeison Jiménez y cinco personas más, se accidentó en la vereda Romita, en la vía que conecta Paipa con Duitama, en Boyacá. La avioneta no habría logrado alcanzar la altura necesaria y terminó incendiándose.

En conclusión, la muerte de Yeison Jiménez deja un profundo vacío en la música popular colombiana y una huella imborrable entre quienes compartieron con él escenarios, canciones y amistad.