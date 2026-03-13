Magaly destruye a Maju Mantilla por decir que no mezcla su vida personal y profesional: "La hipocresía"

La exreina de belleza Maju Mantilla ha estado presente en una conferencia de prensa donde estará en un canal digital junto a Ricardo Gareca. Aunque aclaró que no hablará de su vida personal, Magaly decidió arremeter en su contra recordándole su pasado con su exproductor.

Magaly cuestiona a Maju Mantilla

En su programa 'Magaly TV: La Firme', Magaly Medina escuchó atentamente a Maju Mantilla dando sus declaraciones señalando que no hablará de su vida privada y en su nuevo proyecto, no lo mezclará. Es así como la periodista le recordó su pasado a la modelo afirmando que su vida se convirtió en mediático por su aún esposo Gustavo Salcedo.

"Tu marido se encargó de inducir a todos al morbo, a querer saber más, a mirar chats privados tuyos con tu último productor, lo supimos por él. Dice 'no puedo mezclar mi vida personal con mi vida profesional' ¿Ah no? se te olvida que la mezclaste, acuérdate que Gustavo Salcedo con chats y todo incluido que ella en su carrera, en su programa, mezcló al involucrarse con su productor", declaró.

Es así como la 'urraca' afirma que la exreina de belleza debería 'apechugar' tras haberse metido con su exproductor según lo que reveló el deportista, para que así quiera salir a hablar por las mujeres.

"Asume, no te vayas dando de moralista y si ya lo hiciste, apechuga nada más, sales y lo asumes por aquellas mujeres que tuvieron un 'affaire'", declaró.

No soporta la hipocresía

En otro momento, Magaly Medina deja en claro que Maju Mantilla estaría siendo hipócrita al querer separar estos ámbitos de privado y profesional, cuando siempre lo ha mezclado. Además, señala que no puede presentarse como mujer empoderada después de su pasado revelado por Salcedo.

"Uno en la vida tiene que ir tomando posición con argumentos. Yo de verdad no soporto a las moscas muertas, la hipocresía. Qué desacreditada estás, Maju Mantilla, para venir a querer venderte como mujer empoderada. Eso me parece una afrenta a las mujeres que realmente sostenemos una postura", agregó la periodista mostrando eufóricamente su postura sobre la modelo.

De esta manera, Magaly Medina no está de acuerdo con las declaraciones que dio Maju Mantilla en conferencia de prensa. Señala que fue Gustavo Salcedo que puso su vida personal al morbo y ahora, no puede negar que mezcló lo personal con lo profesional, ya que se habría metido con su exproductor en el pasado.