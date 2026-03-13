Maju Mantilla exige respeto para su familia tras viajar con Gustavo: "No quiero reducir mi vida al morbo"

Hace unos días, Maju Mantilla ha sido captada muy cercana a Gustavo Salcedo después de toda su separación mediática y al parecer, estarían en busca de la reconciliación. Ahora, la modelo reapareció en una conferencia de prensa de un nuevo proyecto digital y decidió mandar un claro mensaje a los medios.

Maju Mantilla no hablará de su vida privada

En la conferencia de 'La Sustancia Digital', Maju Mantilla junto a Ricardo Gareca estuvieron contando todo lo que se viene para su estreno el martes 17 de marzo. Aunque también, la modelo fue consultada sobre su relación con Gustavo Salcedo y así respondió ante el público de manera tajente.

"No voy hablar de mi vida, porque mi vida privada no es negociable, muchos han pensado que yo voy hacer un descargo y eso yo jamás voy hacer...yo no quiero reducir mi vida al morbo, yo quiero que respeten mi intimidad y sí lamentablemente se olvidan que en mi posición yo también soy un ser humano, o sea a mí las cosas también me afectan, o sea también me pongo mal", declaró.

Quiere resolver su vida en calma

Así mismo, la exreina de belleza señala que todo este tiempo ha decidido mantenerse en silencio, no porque no sepa cómo defenderse tras varias críticas, sino porque ha decidido tener calma y encontrarse, así como resolver todo asunto en el ámbito de su hogar y manera privada.

"Si es que me he mantenido en silencio no es por falta de argumentos, si es que me he mantenido en silencio es por la necesidad de encontrar calma, por respeto a mí misma y a mi familia y por querer hacer las cosas desde un ámbito privado", señaló.

@laencuestaperu 🔴 #Espectáculos || Maju Mantilla, Ricardo Gareca y el Padre Omar Sánchez fueron presentados como los nuevos conductores del canal de YouTube de La Sustancia, cuyo estreno está previsto para este martes a las 7:30 de la noche. Durante la presentación, Mantilla respondió a una periodista que le consultó sobre su vida privada y señaló: "No todo tiene que ser un espectáculo; hay procesos que uno tiene que conservar en la intimidad familiar", dejando en claro que prefiere mantener ciertos temas lejos de la exposición pública mientras se enfoca en este nuevo proyecto digital. 🎙️📺✨ 📎 #MajuMantilla #RicardoGareca #PadreOmar #LaSustancia #YouTube #Perú #Farándula #fblifestyle ♬ sonido original - laencuestaperu

Durante otro momento, Maju Mantilla deja en claro que toda persona pasa por momentos muy complejos que tiene que afrontar. Por ser una persona pública, no todo aquel proceso que lleva tiene que ser de información para todos.

"Hay cosas que uno pasa en la vida y no todo debe ser un espectáculo y en si hay conversaciones, emociones y procesos que uno tiene que conservarlos en la intimidad familiar y espero que respeten eso", agregó.

De esta manera, la exconductora de televisión señala que no hablará de ningún tema privado que involucre a sus hijos o su aún esposo Gustavo Salcedo, con quien estaría en camino a reconciliarse. Así mismo, Maju Mantilla pide respeto de parte de la prensa para tener calma en su vida.