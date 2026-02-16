Joven es captado recogiendo las cosas del auto de Laura Spoya tras el accidente ¿Es su nuevo saliente?

Hace unos días, Laura Spoya causó mucha preocupación luego de que tuviera un fuerte accidente al estrellarse contra un muro con su auto. Ahora, la modelo se encuentra fuera de peligro y se han revelado imágenes después de accidente donde apareció un misterioso joven.

Apareció un joven tras accidente

En el fin de semana, se han revelado imágenes tras el accidente que sufrió Laura Spoya. Ahí se pudo observar que había un joven que estaba recogiendo las cosas de la modelo mientras estaban varios miembros de rescate. En el podcast conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, estuvieron conversando. Hubo muchas personas que confundieron al joven con el hermano de la exreina de belleza, pero no lo sería.

"En los comentarios mucha gente decía que era el hermano de Laura. Yo no conozco a la persona que sale en las imágenes de Latina Televisión sacando las cosas del carro de Laura, pero hay mucha gente acá que dijo: 'Él no es el hermano de Laura, yo lo conozco y te puedo decir dónde trabaja, a qué se dedica, pero él no es el hermano de Laura. Hay mucha gente acá que trabajó con él", expresó Samu.

Su compañero Ric La Torre, comentó que ha corroborado la identidad de esta persona y señaló que no sería el hermano de Laura Spoya, sino otra persona que incluso habría pasado momentos con él.

"Un personaje muy conocido del medio me escribió y me corroboró la información, en esta fuente yo creo al 100% y me da la data que los vio en Barranco Bar hace tres semanas aproximadamente juntos, no es alguien que conoció ayer...", acotó Ric

¿La galán?

Así mismo, Samuel Suárez compartió imágenes que le hicieron llegar sobre la modelo en una cevichería de La Encalada, en Surco, con esta misma persona. Este hombre sería Sebastián Gálvez Seguín, quien no tendría más de 30 años de edad.

En las imágenes captadas unos días previos al accidente se puede ver cómo hay una cierta confianza entre ellos y una cercanía que podría ser de más que amigos. Por ello, mucho se especula sobre si sería un nuevo saliente.

De esta manera, Laura Spoya continúa siendo noticia después de su accidente vehicular, ya que se habría revelado la identidad de un joven que podría ser su saliente. La exreina de belleza no ha declarado nada aún sobre aquel joven, pero la confianza que demostraron en las imágenes la delatarían un poco.