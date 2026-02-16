Samahara Lobatón reveló que su pequeño hijo salió de UCI, pero aún está hospitalizado: "Pronto en casa"

La joven Samahara Lobatón viene pasando por momentos muy complicados en las vías legales con su expareja Bryan Torres, pero también con el tema de salud de su hijo de cuatro meses. Después de varios días de que el pequeño estuviera UCI, ya logró salir finalmente y se está recuperando.

Hijo de Samahara salió de UCI

Por medio de sus redes, Samahara Lobatón ha revelado hace unos días que su último hijo se encontraba muy delicado de salud internado en un hospital. En aquella entrevista para un medio, la joven reveló que su bebé de cuatro meses ya llevaba más de una semana en UCI.

Ahora, ha contado a sus seguidores que su niño ya ha mejorado en su respiración y logró salir de UCI. Aunque sigue internado en el hospital, va mejorando rápidamente y pronto ya podrían regresar a su casa.

"Asael ya está fuera de UCI, pero hospitalizada en una clínica. Ya estoy con el 24/7. Ya les contaré, ya no falta nada para estar en casa. Dios, tú eres mi Dios de milagros. Pronto en casa", expresó.

La joven mostró fotografías de su pequeño ya mejorando en la cama del hospital donde muestra cómo le da su leche en un biberón. En otra imagen se puede ver cómo el bebé descansa en la cama, mientras la influencer lo cuida.

Hijo de Samahara Lobatón

Pasó por momentos difíciles

estuvo presente en el programa 'Arriba mi gente' para contar detalles de su situación. Es así como reveló que tras contagiarse de gripe, su bebé de cuatro meses terminó internado en UCI.

"Es mi último hijo que está en UCI. Mi hija lo contagió de gripe. Es un bebé que nació prematuro, no tiene las defensas que debería tener, entonces le juega en contra. Tiene bronquiolitis y tiene neumonía severa y está entubado en UCI", expresó.

Como se recuerda, su pequeño hijo nació de manera prematura cuando se encontraban de viaje en Estados Unidos. Así mismo, la influencer señaló que está pasando por momentos complicados entre visitas a su hijo y cuidar a sus otras dos hijas, además de su trabajo.

De esta manera, Samahara Lobatón ha estado pasando por momentos muy complicados por la salud de su hijo. Felizmente, su pequeño ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos, puede respirar por su propia cuenta y está recuperándose satisfactoriamente. Solo faltarían pocos días para que pueda estar en su casa nuevamente.