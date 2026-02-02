'Melcochita' fue internado de emergencia tras separarse de Monserrat: "Su estado es delicado"

La salud de Melcochita preocupa al mundo del espectáculo. El querido cómico fue internado de emergencia en una clínica local luego de atravesar días de fuerte tensión tras su separación de Monserrat Seminario. Su familia confirmó que permanecerá hospitalizado hasta que se estabilice.

De acuerdo con lo informado, Pablo Villanueva, conocido artísticamente Melcochita, se descompensó y fue trasladado de inmediato a un centro médico. Tras la evaluación inicial, el doctor decidió internarlo debido a que presentaba la presión elevada. La familia optó por mantenerlo bajo observación y alejarlo de los medios para cuidar su salud. El especialista que lo atiende explicó que lo mejor era dejarlo internado.

"Lo mejor es internarlo, que se quede aquí, ya que su presión está elevada, se ha descompensado", fue la recomendación médica. Esta decisión se tomó considerando la edad del cómico y el estrés que venía atravesando en los últimos días.

Desde Estados Unidos, su hijo mayor, Pablo Villanueva Junior, pidió oraciones por la pronta recuperación de su padre. Él confirmó que estará varios días hospitalizado.

"Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios, va estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar", señaló para Trome.

El familiar también se refirió al conflicto que precedió a esta situación médica. Indicó que el problema principal habría sido un tema económico que afectó mucho a Melcochita.

"Solo te diré que la verdad es la que dijo Melcocha. Ella trata de echar la culpa a nosotros (los hijos)... Él le ha pedido que le aclare un estado de cuenta y ella no lo ha podido hacer", comentó, sin dar más detalles.

Monserrat responde y niega las acusaciones

Por su parte, Monserrat Seminario negó las versiones en su contra y aseguró que el cómico dejó la casa por influencias externas. Además, rechazó haberlo agredido y dijo que viene recibiendo amenazas.

"Él se ha ido de la casa porque varias personas le han metido ideas en la cabeza. Es falso cuando dicen que le pegaba, tienen que tener pruebas, y voy a denunciar a todas esas personas. Además, he recibido amenazas de muerte y he pedido garantías", afirmó.

Mientras tanto, el entorno cercano del artista pidió respeto y comprensión. La prioridad, aseguran, es que Melcochita se recupere y reciba tranquilidad para evitar nuevas complicaciones. Previamente, el artista cómico reveló por qué se separó de Monserrat.

"No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba... Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares... Se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia porque se puede agarrar la plata", dijo para Trome.

En conclusión, Melcochita continuará internado hasta que los médicos confirmen que su estado se ha estabilizado. Su familia pidió oraciones y calma en medio de esta situación, dejando claro que lo más importante ahora es su salud. El público, que lo quiere desde hace décadas, espera verlo recuperado y con la fuerza de siempre.