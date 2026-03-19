Said Palao se quiebra al pedirle perdón a Alejandra Baigorria en 'EEG' tras ampay: "Estoy arrepentido"

A través del programa 'Esto es Guerra', Said Palao apareció finalmente para hablar de las comprometedoras imágenes donde se le ve con mujeres en Argentina. El chico reality pidió disculpas a su esposa Alejandra Baigorria entre lágrimas.

Said Palao llora al pedir perdón a Alejandra Baigorria

Tras revelarse todo el ampay que protagonizó Said Palao con Mario Irivarren en Argentina con mujeres en una despedida de soltero, decidió pronunciarse finalmente en el programa 'EEG'. El chico reality primero escuchó las declaraciones que dio su esposa Alejandra Baigorria y decidió hablar pidiéndole perdón.

"Pedirle perdón a mi esposa, a mi familia por haberla envuelto en todo esto. Como ella dice no se merece todo lo que está pasando, no se merece que yo la haya expuesto a sobremanera. Creo que yo con las actitudes que he tenido, no he sabido valorar nada del amor, del cariño y entrega que ella ha tenido hacia mí", expresó.

Es así como el chico reality señala que asume al responsabilidad de todo y que su relación como su matrimonio está en la cuerda floja por sus acciones en Argentina.

"Es muy difícil hilar más de tres palabras para decirle lo arrepentido que estoy. Hemos construido en estos seis años muchísima cosas, hemos logrado muchísimos objetivos. Hoy en día nuestro matrimonio pende de un hilo, por responsabilidad totalmente mía", declaró.

Hará todo por recuperarla

Después, Said Palao sigue con lágrimas en los ojos expresando que hará todo lo posible para recuperar su matrimonio con la empresaria por todo el tiempo que haga falta. Así mismo, señala que si Alejandra Baigorria no quiere seguir con él, lo entenderá.

"Solo quiero decirle a mi esposa que voy a tratar de hacer todo lo posible por recuperar nuestro matrimonio, la familia que estábamos construyendo, demore lo que me demore, siempre y cuando ella me lo permita. Si ella me dice que no puede, que su felicidad no es conmigo lo aceptaré, lo que quiero hoy en día es que sea feliz, así no sea conmigo", declaró.

En otro momento, el joven afirma que todas las críticas, amenazas e insultos hacia su esposa paren porque no se lo merece y que lo ataquen solo a él, ya que él aguantará todo por ella.

De esta manera, Said Palao decidió pronunciarse finalmente tras las imágenes del ampay en Argentina y tras las declaraciones de su esposa Alejandra Baigorria. No pudo evitar no romper en lágrimas al pedirle perdón y que hará todo para recuperar su matrimonio.