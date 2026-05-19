Pati Lorena enfrenta a gritos a Pamela López y la acusa de esconder comida: "Eres una vulgar"

'La Granja VIP' continúa generando polémica por los constantes enfrentamientos entre sus participantes. Esta vez, Pati Lorena y Pamela López protagonizaron una acalorada discusión que terminó entre gritos y acusaciones tras la inesperada desaparición de un ingrediente en la cocina.

Pati Lorena y Pamela López se enfrentan

El tenso momento ocurrió durante la preparación del almuerzo en 'La Granja VIP', cuando Pati Lorena comenzó a preguntar por unos ajos que, según ella, habían desaparecido de la cocina. La participante aseguró que originalmente habían llegado cuatro cabezas, pero solo encontró una en la refrigeradora.

Aunque Pamela López y Mónica Torres le indicaron que eso era todo lo que había, Pati continuó insistiendo e incluso llamó a Samahara Lobatón para reclamar por el ingrediente faltante.

En medio de la discusión, Pamela López cambió el foco del problema y acusó a Pati Lorena de haber derramado el jugo que había dejado guardado en la nevera. Según explicó, el accidente habría ocurrido cuando la exproductora de Gisela colocó una bolsa con agua.

La ex de Christian Cueva señaló que decidió tirar la bolsa del congelador, sin imaginar que era utilizada por Pati para aliviar un dolor en el cuello. Esto provocó que la tensión aumentara rápidamente entre ambas participantes.

"¿Sabes qué? Eres una vulgar de lo peor. Es mi hielo para mi cuello. Solo pasó que jalé algo y se volteó", expresó Pati Lorena.

La discusión continuó cuando Pamela López le pidió que limpiara el jugo derramado, mientras que Pati insistía en que todo se trató de un accidente.

"Limpia entonces (¿Por qué tengo que limpiar?) ¡Porque has botado mi jugo!", vociferó la trujillana.

El conflicto escaló aún más cuando Pati Lorena recordó un polémico episodio protagonizado anteriormente por la influencer en el baño de los peones, provocando que la discusión entre ambas se intensificara.

Ya fuera de la cocina, Pamela dejó en claro su molestia por los comentarios que recibió y despotricó contra Pati Lorena, asegurando que no permitirá ese tipo de faltas de respeto dentro del reality.

"No se lo voy a permitir, que sea la última vez. Ni a ella ni a nadie", dijo con evidente molestia.

¿Quién fue el último eliminado de 'La Granja VIP'?

Durante la gala de eliminación del 16 de mayo de 'La Granja VIP', se confirmó la salida de Pablo Heredia, quien no logró imponerse en las votaciones frente a Gabriela Herrera. Luego de conocer el resultado, el actor se mostró conmovido y aprovechó el momento para despedirse de sus compañeros antes de dejar el reality.

"Pedir perdón si alguna vez me equivoqué y agradecer la calidez que existe en Perú. El abrazo a todos los granjeros que están en la casa", expresó Heredia antes de abandonar definitivamente la competencia.

En conclusión, el enfrentamiento entre Pati Lorena y Pamela López volvió a encender la tensión dentro de 'La Granja VIP', dejando en evidencia los constantes roces entre los participantes, especialmente por el uso compartido de los insumos dentro de la cocina del reality.