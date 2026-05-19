Pamela Franco opina del lio legal entre Cueva y Pamela López: "No creo que quiera quitarle sus hijos"

Hace unos días, se insinuó que aparentemente Christian Cueva estaría buscando la custodia legal de sus hijos con Pamela López, causando así que la influencer llore en el reality 'La Granja VIP'. Ante esto, el pelotero ha salido a desmentir que quiera quitarlos los niños a su expareja, y ahora, Pamela Franco opina de ello.

Pamela Franco sobre Cueva y Pamela López

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco es consultada sobre el lío legal que vienen enfrentando su pareja Christian Cueva con su ex Pamela López por su divorcio y sus menores hijos. Es así como, señala que no cree que el pelotero intente quitarle sus niños a la influencer.

"Yo no creo que él tenga intención de quitarle a sus hijos, yo la verdad no aprobaría eso ni en calidad de mamá ni de mujer. Yo creo que los hijos tienen que estar con su mamá de todas maneras", comentó.

Así mismo, también le preguntaron a la cantante de cumbia qué piensa sobre aquella vez en que el 'Aladino' fue a buscar a su pequeño por su cumpleaños llevándole un regalo, pero no le dejaron verlo.

"Christian fue con un regalo para su hijo y no le dejaron ver, ni ingresar ¿Crees que le hacen eso por venganza?", le preguntaron, y ella respondió: "No sé la verdad, opinar de qué sienten las personas si no estoy dentro de ellas, sería muy ligero de mi parte. Creo que todo está en los adultos ¿no?".

Cree que pueden solucionar sus problemas

A pesar de los problemas que puedan tener Christian Cueva y Pamela López, señala con esperanza que ambos puedan solucionar sus problemas por el bien de sus hijos.

"Yo a él (Cueva) lo veo con ganas de poder llegar a solucionar, creo que ha pasado tiempo y tiene ganas de que todos busquen tranquilidad. Y bueno, cada quien con su camino busque ser feliz y más aún cuando hay niños de por medio. Yo creo que sí de puede de parte de los dos", señaló.

Además, comenta que es complicado que el pelotero pueda tener ese acercamiento que desea con sus pequeños porque están lejos por su trabajo, pero espera que pueda hacerlo.

"Que se gane el cariño, estar lejos es complicado y obviamente no tiene los mismos alcances, oportunidades de estar siempre y poder llegar a ellos. Esperemos que todo mejore", agregó.

De esta manera, Pamela López y Christian Cueva se encuentran en medio de un conflicto legal por su divorcio y sus hijos. Así mismo, Pamela Franco señala que el pelotero no busca quitarle los niños a su ex, sino poder pasar más tiempo con ellos.