Xiomy Kanashiro responde sobre lio legal entre su pareja Jefferson Farfán y Darinka Ramírez ¿Qué dijo?

Hace unos meses, Darinka Ramírez y Jefferson Farfán vienen enfrentándose por la pensión de alimentos de su hija juntas. Ante esto, Xiomy Kanashiro fue consultada sobre este proceso que viene llevando su pareja en contra de la madre de su última hija.

¿Qué opina Xiomy Kanashiro de Darinka?

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de Xiomy Kanashiro tras su llegada a Lima y es así como le consultaron sobre el lio legal de su pareja Jefferson Farfán. Como se recuerda, el pelotero busca reducir la pensión de alimentos de su hija con Darinka Ramírez a 4 500 soles aproximadamente.

Al ser consultada sobre este proceso del exfutbolista, la bailarina quiso guardar su distancia señalando que es un tema muy delicado porque involucra a una menor de edad y pide respeto.

"¿Te parece también excesiva la suma que está pagando Farfán de 7 000 mil soles?", le preguntó el reportero, y ella respondió: "Es un tema que prefiero no tocar porque está su hijita de por medio y pido mucho respeto (¿Por ahí una opinión en general?) Nada que decir".

Así mismo, le preguntaron sobre Darinka Ramírez que fue vista comprando una lujosa cartera luego de que reclamara un mayor ingreso para su menor hija, pero Xiomy Kanashiro también decidió guardar su distancia.

"Por ahí dicen que podría ser el dinero que le pasa Farfán", le consultó, y la bailarina dijo: "No tengo nada que opinar de terceras personas, no tengo nada que decir".

Sobre sus planes de matrimonio con Jefferson Farfán

Además, el reportero también le consultó sobre su relación con la 'Foquita' y la joven afirma que todo iría muy bien, así como la unión de sus familias. Aunque también respondió a la pregunta sobre la posible preparación de un matrimonio, ya que Farfán ha mencionado en más de una ocasión que estaría interesado en casarse con Xiomy Kanashiro.

"Todo bien, enfocados en el trabajo", expresó la bailarina ante las cámaras dejando en claro que actualmente no estarían viendo detalles de una boda, sino enfocados en sus carreras profesionales y proyectos.

De esta manera, Xiomy Kanashiro deja en claro que su relación con Jefferson Farfán está muy bien, pero que no piensa meterse en los líos legales que tiene su pareja con las madres de sus hijos y prefiere mantenerse a distancia, como el caso de Darinka Ramírez donde el exfutbolista pide la reducción de la pensión de alimentos.