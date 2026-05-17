Rosaly Canario anuncia retiro temporal de Amor Rebelde tras diagnóstico de cáncer: "No ha sido fácil"

Rosaly Canario, integrante Amor Rebelde, decidió hacer una pausa en su carrera musical tras recibir un diagnóstico de cáncer en etapa inicial. La cantante anunció la noticia mediante un comunicado en sus redes sociales, donde también explicó que se alejará de los escenarios para enfocarse en su tratamiento y recuperación.

Rosaly Canario anuncia su retiro temporal por motivos de salud

El 16 de mayo, Rosaly Canario compartió en Instagram un mensaje dirigido a sus seguidores en el que confirmó que dejará de formar parte de Amor Rebelde por un tiempo. La artista explicó que deberá someterse a una operación y comenzar un proceso médico especializado tras detectarse la enfermedad.

"Querido público, amigos y seguidores: Quiero comunicarles que estaré alejada de los escenarios por un tiempo debido a temas de salud. Hace poco me detectaron inicios de cáncer, por lo que seré sometida a una operación y empezaré un proceso enfocado completamente en mi recuperación", expresó la cantante de cumbia.

En su mensaje, la intérprete de grandes temas como 'Duele el amor' también reconoció lo difícil que ha sido afrontar esta noticia junto a su familia, aunque aseguró que mantiene la esperanza de recuperarse pronto y regresar a la música.

"No ha sido una noticia fácil para mí ni para mi familia, pero estoy enfrentando esta etapa con mucha fe, fortaleza y esperanza de salir adelante", añadió.

Rosaly Canario terminó su mensaje agradeciendo a sus compañeros de Amor Rebelde y al equipo de la agrupación por el respaldo brindado en este difícil momento, además de resaltar el cariño del público. Asimismo, expresó su deseo de volver pronto a los escenarios para retomar su carrera musical.

"También quiero agradecer profundamente a mis compañeros y a toda la familia de Amor Rebelde por su comprensión, apoyo y por darme el tiempo necesario para poder enfocarme en mi salud. Me llevo el cariño de todos ustedes y espero pronto poder volver a hacer lo que más amo: cantar para ustedes. Gracias por cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño. Estoy segura de que volveremos a encontrarnos muy pronto", concluyó en su comunicado.

Amor Rebelde expresa cariño y respaldo a Rosaly Canario

Tras el anuncio de Rosaly Canario, la agrupación de cumbia Amor Rebelde publicó un comunicado oficial en Instagram donde expresó su total apoyo a la cantante y confirmó que su ausencia será temporal mientras prioriza su salud.

"Como familia de Amor Rebelde queremos expresar todo nuestro respaldo, cariño y apoyo para nuestra querida compañera Rosaly Canario, quien por motivos de salud deberá alejarse temporalmente de los escenarios para enfocarse completamente en su recuperación. Sabemos de la fortaleza que tiene y estamos seguros de que esta etapa será solo un momento difícil que logrará superar con mucha fe y valentía", señaló el grupo.

Asimismo, el grupo pidió al público acompañar a la cantante de 20 años con mensajes positivos durante este proceso y mantener una actitud de apoyo en esta etapa de su recuperación.

"Rosaly siempre contará con nuestro apoyo incondicional, porque más allá del escenario somos una familia. Hoy lo más importante es su salud y tranquilidad. Pedimos a nuestro público acompañarla con sus mejores deseos, oraciones y mensajes positivos", añadieron.

Por su parte, Rosaly respondió a la publicación con un mensaje de agradecimiento hacia sus compañeros y seguidores tras el respaldo recibido.

"Gracias familia Amor Rebelde, estaré agradecida con ustedes siempre, un solo sentimiento, un solo corazón", escribió la cantante.

En conclusión, Rosaly Canario se aleja temporalmente de los escenarios para enfocarse en su tratamiento médico, con el respaldo de su agrupación y sus seguidores. Amor Rebelde le ha expresado su apoyo mientras atraviesa esta etapa, a la espera de su pronta recuperación y regreso a la música.