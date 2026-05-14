Roly Ortiz reaparece tras amputación de su pierna y conmueve: "Siento que he vuelto a vivir"

Roly Ortiz, fundador de Skándalo, reapareció públicamente luego de pasar por uno de los momentos más difíciles de su vida. El productor musical tuvo que ser internado en el hospital Cayetano Heredia, donde le amputaron la pierna izquierda tras sufrir una trombosis crónica masiva.

Roly Ortiz se muestra optimista tras amputación de su pierna

Tras una amputación en la pierna izquierda debido a una trombosis crónica masiva, Roly Ortiz, fundador de la recordada agrupación Skándalo, reapareció públicamente. El programa "América Hoy" llegó hasta el pabellón de hospitalización para visitarlo y conocer cómo sigue su recuperación. A pesar del difícil momento, Roly se mostró con buen ánimo, mucha fe y ganas de salir adelante.

Durante la entrevista, el productor musical dejó un mensaje que emocionó a todos. Aunque reconoce que su vida cambió tras la amputación, también aseguró que siente que Dios le dio una nueva oportunidad.

"Si Dios me ha dejado todavía vivir, es porque tengo un propósito. Como el ave fénix voy a renacer", indicó.

Roly también contó que se siente mejor de ánimo gracias al cariño que ha recibido de sus familiares, amigos, artistas y seguidores. Para él, todo ese apoyo ha sido clave en este proceso.

"Estoy con mejor semblante, con mejor ánimo, siento que he vuelto a vivir y todavía tengo para dar canciones, música. Me siento muy feliz, debido también al apoyo y eso me llena de vitalidad", dijo el productor musical.

@ameg_pe 14.05.26 | Roly Ortiz reaparece tras amputación de su pierna y se muestra optimista. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Sus palabras conmovieron a los presentes, pues reflejan la fortaleza con la que viene enfrentando esta nueva etapa de su vida. Pese a su mejor semblante, Roly Ortiz explicó que todavía debe permanecer hospitalizado. El productor señaló que una de sus heridas aún no termina de cicatrizar y por eso los médicos no le han dado el alta.

"Unas de mis heridas todavía no termina de cicatrizar y no puedo regresar a casa hasta que cicatrice", comentó.

Mientras tanto, su familia sigue acompañándolo de cerca y pendiente de todo lo que necesita para continuar con su tratamiento y recuperación. Aunque el camino aún es largo, Roly se mantiene con fe y con la ilusión de volver pronto a casa.

Artistas se unen para apoyarlo

En medio de esta complicada situación, varios artistas se han sumado a un evento benéfico para ayudar a Roly Ortiz con los gastos de hospitalización y recuperación. El evento se realizará el 19 de mayo en la Peña Del Carajo, y contará con la participación de diversas figuras de la música. Roly agradeció emocionado a todos los que aceptaron apoyar sin cobrar.

"Me llena de felicidad porque se está haciendo un evento el 19 de mayo en la Peña Del Carajo. Se están sumando muchos artistas gratis, les agradezco por su apoyo", dijo.

Christian, hijo del productor, contó que ya confirmaron su presencia Ana Kholer, Los del Cumbión, La Joven Sensación y exintegrantes de Skándalo. Además, Xiomy Kanashiro aprovechó su participación en "América Hoy" para anunciar que su agrupación Kanomy Band también estará presente en esta actividad solidaria.

"También lo comenté en un momento. Las chicas de Kanomy Band también podemos ir. Me avisan si hay un espacio para nuestro show. Felices de estar ahí apoyando", mencionó Xiomy mientras el hijo de Roly sonreía.

En conclusión, Roly Ortiz reapareció con una actitud optimista tras la amputación de su pierna izquierda y aseguró que siente que tiene una nueva oportunidad de vida. El fundador de Skándalo agradeció el apoyo de su familia, artistas y seguidores, mientras continúa hospitalizado a la espera de su recuperación. Además, varios músicos se unirán en un evento benéfico para ayudarlo en esta difícil etapa.