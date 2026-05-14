Melcochita se sincera sobre su romance actual a los 89 años y su pareja revela la verdad sobre su relación

La relación entre Pablo Villanueva, 'Melcochita', y Heidy Amado sigue generando comentarios en la farándula peruana por la diferencia de edad y su romance. La polémica se intensificó tras rumores sobre su vida íntima y el supuesto uso de medicamentos para su desempeño en la cama.

Melcochita responde a rumores y sorprende con pregunta a Heidy Amado

En una entrevista reciente, Melcochita decidió enfrentar las bromas y comentarios sobre su virilidad. Durante la conversación, el humorista fue consultado directamente sobre el supuesto uso de Viagra, una pregunta que provocó una inesperada reacción en el estudio.

Lejos de evadir el tema, el artista decidió involucrar a su pareja, Heidy Amado, y pedirle que aclarara públicamente lo que realmente ocurre en su relación. "Di la verdad, ¿yo tomo esas pastillas? y cómo te sientes conmigo?", expresó Melcochita mientras miraba a la joven de 22 años.

La pregunta generó sorpresa entre los presentes, pero Heidy respondió de inmediato y descartó las versiones que habían comenzado a difundirse.

"No toma", respondió la joven de manera contundente.

Las declaraciones llamaron la atención de los panelistas del programa, quienes aprovecharon el momento para profundizar sobre la relación sentimental que mantienen ambos y conocer cómo vive Heidy esta etapa al lado del reconocido artista.

Entre las preguntas más comentadas estuvo la intervención de Mónica Cabrejos, quien quiso saber si el bienestar de la joven iba más allá del aspecto físico y emocional.

"¿Te sientes plena con Pablo y en todos los aspectos y no solo en lo carnal?", preguntó la panelista. Heidy Amado aseguró sentirse tranquila y satisfecha con la relación que mantiene actualmente con el cómico. "Sí, en todos los aspectos me siento totalmente bien... te soy sincera que sí, me siento bien", manifestó.

Monserrat Seminario generó polémica con comentario sobre el cómico

La controversia surgió días antes, cuando Monserrat Seminario, expareja de Melcochita, habló sobre aspectos relacionados con la salud del humorista y realizó una afirmación que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

Durante una participación televisiva, Seminario expresó preocupación por la salud del artista y sostuvo que el supuesto consumo excesivo de Viagra podría representar un riesgo debido a la edad que tiene actualmente.

"Yo lo único que pido es que no tome mucho Viagra. Él se toma dos de una, le puede dar un infarto y mis hijas se pueden quedar sin papá", comentó.

Sus declaraciones provocaron diversas reacciones entre los seguidores del humorista y generaron nuevas especulaciones sobre su vida privada. A raíz de ello, Melcochita decidió pronunciarse públicamente para rechazar esas afirmaciones y respaldarse en las palabras de su actual pareja.

El cómico también dejó entrever que toma con humor muchas de las bromas que suelen surgir alrededor de su relación con Heidy Amado, especialmente por la amplia diferencia de edad entre ambos.

En conclusión, la relación entre Melcochita y Heidy Amado sigue generando atención en la farándula local. Esta vez, los rumores sobre su vida íntima y el uso de Viagra abrieron un nuevo episodio mediático. La pareja se mostró unida y respondió a las versiones que circulan sobre su relación.