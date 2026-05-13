Aldo Corzo y Alessa Wichtel terminan su relación en medio de confesión de exreina de belleza: "Puede que haya influido"

La actriz Alessa Wichtel confirmó el fin de su relación con Aldo Corzo tras varias semanas de especulaciones en redes sociales. La noticia tomó fuerza luego de las declaraciones de Lesly Reyna, quien aseguró haber vivido un incómodo episodio con el futbolista años atrás durante una fiesta,

Lesly Reyna revela incómodo episodio con Aldo Corzo

Después de que Alessa Wichtel confirmara su separación en una entrevista para la revista Cosas, el programa "Magaly TV: La Firme" entrevistó a Lesly Reyna, quien semanas atrás ya había sorprendido al revelar un presunto incidente con Aldo Corzo durante una reunión social.

Según contó la exreina de belleza, el hecho ocurrió hace aproximadamente diez años en una fiesta donde asistieron reconocidos futbolistas como Christian Cueva, Edison Flores y André Carrillo. Reyna aseguró que solo intentaba ir al baño cuando ocurrió el incómodo momento con el defensor de Universitario.

"Llegué a una fiesta donde estaban futbolistas, estaban Cueva, Orejas, André Carrillo y Aldo Corzo. Yo simplemente quería ir al baño y él justo estaba ahí y se dio todo el problema. Intentó acercarse a mí y besarme, como yo no quise y me negué le dije no, quería irme y ahí intentó jalarme", declaró Lesly Reyna.

La modelo indicó que la reunión se realizó en la residencia del futbolista y que en ese entonces ella tenía cerca de 20 años. Además, explicó que decidió guardar silencio durante mucho tiempo para evitar conflictos mediáticos y no verse involucrada en polémicas relacionadas con figuras del deporte peruano.

Ahora, tras hacerse pública la ruptura entre Corzo y Wichtel, las declaraciones de Reyna han vuelto a cobrar relevancia en redes sociales y programas de espectáculos.

¿Las declaraciones influyeron en la ruptura de Aldo Corzo y Alessa Wichtel?

Durante la entrevista con "Magaly TV: La Firme", Lesly Reyna fue consultada sobre la posibilidad de que sus revelaciones hayan influido en la decisión de Alessa Wichtel de terminar su relación con Aldo Corzo. Aunque evitó afirmarlo de manera directa, reconoció que las fechas coinciden con el fin del romance.

"Parece coincidencia sí, porque si las fechas coinciden puede que también haya influido en su decisión. Dudo mucho que él se acuerde porque en toda esa fiesta estaban tomando y la verdad creo que debe haber estado pasado de copas. Yo nunca entré a la casa, no tengo rabo de paja, nunca tuve nada con el futbolista", explicó.

Las declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios empezaron a especular sobre las razones detrás de la separación entre la actriz y el futbolista. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado si existió una infidelidad o algún episodio específico que provocara el quiebre.

Desde el programa conducido por Magaly Medina señalaron que intentaron comunicarse tanto con Aldo Corzo como con Alessa Wichtel para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvieron respuesta. Mientras tanto, los rumores alrededor de la expareja continúan creciendo.

La ruptura entre Alessa Wichtel y Aldo Corzo sigue generando comentarios en el espectáculo peruano. A las especulaciones sobre el fin de la relación se sumaron las revelaciones de Lesly Reyna sobre un incómodo episodio con el futbolista ocurrido años atrás, lo que mantiene a la expareja en el centro de la atención mediática.