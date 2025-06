Alessa Wichtel y Aldo Corzo cuentan cómo nació su romance: "Me enamoré de la U y de él"

Aldo Corzo y Alessa Wichtel no ocultan su felicidad. La actriz y el futbolista decidieron romper el silencio y hablar por primera vez de su relación y sorprendieron con los detalles de cómo empezó su historia de amor, que hoy los tiene más unidos que nunca.

Durante una entrevista para "América Espectáculos", Aldo Corzo no dudó en mostrar su felicidad y lo enamorado que está.

Pero lo que más llamó la atención fue cómo se conocieron. La propia Alessa lo contó entre risas que Aldo supo de ella gracias a una película.

"Dato curioso es que la primera vez que él me vio y que supo de mí fue en la película 'Sube a mi nube'. Me vio en la pantalla y dijo: 'Yo la quiero conocer'" , mencionó Alessa. Al escuchar esto, Aldo no tuvo problema en admitir que fue amor a primera vista. "Así es, tal cual. Así que ahí la conocí, ahí vamos. Estamos superbién gracias a Dios" , señaló el futbolista con una gran sonrisa.

Alessa también contó que desde que lo conoció, empezó a acompañarlo a los partidos y se volvió su hincha número uno.

"La primera vez que lo vi, él me invitó, fui a butacas negras, me invitó a verlo y me enamoré. Me enamoré del fútbol, de él y de la U. (¿Eras de la U?) Ya era de la U, por supuesto, el mejor equipo del Perú", dijo con entusiasmo.