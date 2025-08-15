Patricio Parodi toma con humor los rumores de romance con Rosángela: "Me maleas el mercado"

Rosángela Espinoza y Patricio Parodi han sido relacionados sentimentalmente desde hace algunas semanas y, aunque ambos han negado que exista algo más que una amistad entre ellos, el reality en el que trabajan los sigue emparejando. Por ello, Patricio decidió poner el parche para frenar los rumores.
Rosángela descarta romance con Patricio
La noche de ayer, ambos participaron en la dinámica 'La terapia', en Esto es guerra, y Rosángela fue consultada nuevamente sobre el mismo tema. Ella reafirmó que solo son buenos amigos.
"Patricio, nos conocemos años, hay una complicidad en la competencia porque ya nos conocemos, como aquí con mis compañeros. Y sí, nos llevamos súper bien; sin embargo, no hay algo más allá que una bonita amistad", indicó.
Finalmente, descartó que el acercamiento que ha tenido con Patricio en los últimos días haya tenido algo que ver en su ruptura con el ingeniero chileno, con quien duró apenas unas semanas de relación, ya que terminaron abruptamente pocos días después de oficializar.
Patricio pone el parche por rumores de romance con Rosángela
Terminado el programa, una reportera de América Hoy fue en busca de Patricio para preguntarle sobre las recientes declaraciones de su compañera. El streamer dijo que toma con humor todo lo que se dice en Esto es guerra, ya que entiende que es parte del show.
"Siento lo mismo, con humor, como tú lo has visto; ahí me mato de risa. Simplemente la pregunta es de los seguidores de TikTok, pero normal, no me hago paltas", indicó.
Además, contó que su relación amical nunca ha sido inquebrantable, ya que durante un tiempo se alejaron por problemas de trabajo, pero después de que Rosángela regresara al reality, han vuelto a hablar y mantienen una relación cordial como antes.
"Nosotros fuimos amigos y somos amigos, pero nos distanciamos un rato justamente por un tema de peleas de reality, que chocamos un poco y nos alejamos; pero después de tiempo nos volvimos a acercar más y volvió al programa".
Es así que, tanto Rosángela Espinoza como Patricio Parodi dejaron en claro que su relación es únicamente amical y que no existe romance alguno. Pese a las especulaciones y bromas del reality, ambos afirman que mantienen una conexión basada en la confianza y el compañerismo, sin que esto tenga relación con la vida sentimental de la modelo.