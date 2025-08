Rosángela revela que Mario no se quiere casar con Onelia y captan presunta pelea: "Ella está molesta"

Los supuestos rumores de reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina siguen dando que hablar. En medio de ello, Rosángela Espinoza, compañera de ambos en 'EEG', reveló que Mario nunca ha tenido intenciones de contraer matrimonio con Onelia, lo cual ya les podría haber traído problemas. Además, la pareja fue captada en una presunta pelea al salir de América TV.

¿Mario no quiere amarrarse con Onelia?

Rosángela, fiel a su estilo, comentó las palabras que Mario le dedicó a Onelia en el programa. En ese momento, la pareja apareció en la toma y tanto el reportero como Rosángela notaron que no se veían muy felices, ya que el 'guerrero' iba detrás de ella, quien caminaba rápido.

"(Está bien seria, Iri está detrás. ¿Qué ves ahí?) Yo veo que ella está molesta. Don Ramón debería decir: 'yo me caso con Onelia', pero es que él no se quiere casar ", dijo Rosángela.

En esa misma línea, la 'Chica Selfie' confesó que, antes de que estallara el escándalo entre Mario, Vania y Onelia, él ya le había dicho que no tenía planes de formalizar su relación con la odontóloga. "Antes de que pasara todo esto, él me dijo que no veía matrimonio. Hay personas que le tienen alergia al matrimonio , tal vez quiere una relación así...", comentó.

Recordemos que Mario y Onelia viajaron juntos a Chile para celebrar las Fiestas Patrias, y aunque no publicaron ninguna foto juntos, fueron captados saliendo y entrando al Perú en un mismo vuelo. Además, ambos han decidido no hablar públicamente de su relación y mantener todo bajo siete llaves.

Mario le pide perdón a Onelia

Durante el programa de 'EEG', Mario Irivarren al igual que Onelia Molina, tuvo que responder algunas preguntas de manera sincera para pasar el reto. Es así como decidió dedicarle un extenso mensaje a su expareja por la forma en que terminaron su relación amorosa y el tiempo que pasaron juntos.

"Los temas personales son complicados. Mi historia con Onelia tiene más matices de lo que ustedes pueden saber. Pero algo que puedo afirmar es que indiferentemente de lo que pase entre Onelia y yo, ella siempre será mi amor. Vivimos dos años de relación juntos. Nunca discutimos, fue una relación muy sana, muy linda y eso no se va a borrar nunca, siempre la voy a recordar como mi amor", señaló.

Pese a los rumores de reconciliación, todo indica que Mario Irivarren no tiene planes de formalizar su relación con Onelia Molina. Aunque fueron vistos juntos en Chile, ambos evitan confirmar su romance y prefieren mantenerlo alejado del ojo público.