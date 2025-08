Maria Fe Saldaña y sus dardos tras el nuevo ampay de Josimar en España: "Debí meterte preso"

El último ampay de Josimar ha remecido Chollywood, pero, sin duda, la más afectada ha sido María Fe, madre de las dos últimas hijas del cantante de salsa. La influencer parece estar sumamente dolida por la traición de Josimar y se ha dedicado a publicar varias indirectas en redes sociales.

¿Las indirectas de María Fe son hacia Josimar?

Magaly TV, la firme elaboró un reportaje sobre los mensajes que María Fe ha dejado en redes sociales en los últimos días, luego de que Josimar fuera captado de la mano y, presuntamente, besando a quien identificó como su "prima de cariño" en España.

Algunas de las frases que publicó la emprendedora dicen lo siguiente: "La vida es difícil, porque si fuera fácil se llamaría como uno que conozco por ahí", "Si el sombrero te queda, llévatelo, bebé", "Claro que soy mamá, pero el cuerpo de señora te lo dejo a ti, mi amorcito", "Pensé que la más obsesionada conmigo era yo, pero me ganaste, naca".

Al parecer, las frases que publica Saldaña irían dirigidas algunas hacia Josimar y otras a la joven con la que fue captado el cantante. Cabe resaltar que Josimar ha indicado que no tuvo nada con otra mujer que no fuera la madre de sus hijos, pero, al parecer, María no le cree.

"Lo siento, no voy a leer tu párrafo donde te estás victimizando. Ve a terapia", dice en otra captura de pantalla que publicó.