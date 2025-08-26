¡Sí ingresó! Magaly muestra videos de Gisela Valcárcel ingresando hasta el set de 'América Hoy'

Desde tempranas horas, Gisela Valcárcel señaló ante sus redes sociales y medios de televisión que le prohibieron ingresar a las instalaciones de 'América Televisión'. Luego de que recibiera el apoyo del público, ahora han salido nuevas imágenes donde se ve a la artista ingresando hasta el set de televisión.

Gisela Valcárcel estuvo en el set de 'América Hoy'

Por medio de las redes sociales, Gisela Valcárcel armó todo un alboroto denunciando públicamente que no la dejaban ingresar a las instalaciones del canal América TV por su CEO. Esto causó indignación en el público, pero horas después se desmentiría todas sus declaraciones.

El programa de Magaly Medina presentó hoy los videos de las cámaras de seguridad del canal de televisión donde se muestra a la 'Señito' ingresando por la puerta principal tranquilamente, luego pasó por el pasillo y conversó aparentemente con un ejecutivo.

Después, se ve a Gisela Valcárcel ingresando hasta el set de televisión de 'América Hoy' y saludando a los conductores de televisión como Janet Barboza, Valeria Piazza y Dorita Orbegozo, que estaba de invitada especial.

Finalmente, las imágenes revelan cómo se retira del set llevándose a todos los conductores de televisión y su equipo. Aparentemente, la ex presentadora se retira porque no tenía autorización de promocionar su marca de ropa y su nuevo programa de YouTube que saldrá al mismo horario de 'América Hoy'.

¿Qué pasó con Gisela?

Gisela Valcárcel realizó una transmisión en vivo de aproximadamente 12 minutos revelando que no la dejaban ingresar al canal de 'América Televisión'. Ante esto, muchas figuras de la farándula expresaron su apoyo a la 'Señito' pidiendo que se respete su trayectoria y figura icónica de la pantalla chica a nivel nacional.

Luego de unas horas, el mismo canal de televisión reveló que en ningún momento se le negó el ingreso de la madre de Ethel Pozo a las instalaciones y que tendrían cámaras que lo verificarían. Así mismo, señalaron lamentar que la artista no se sintiera bienvenida. De igual forma, contaron que el problema sería un tema netamente comercial por una promoción no autorizada, pero esperan que se pueda solucionar.

En conclusión, Magaly Medina mostró imágenes donde se puede ver a Gisela Valcárcel ingresando a las instalaciones de 'América Televisión' hasta el set de 'América hoy' ubicado en Santa Beatriz. Esto desmentiría por completo lo dicho por la ex presentadora de televisión que le negaron la entrada volviéndose viral en las redes.