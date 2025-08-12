Jazmín Pinedo revela que Valeria Piazza la ha bloqueado en WhatsApp: "Estoy indignada"

La conductora de Más Espectáculos, Jazmín Pinedo, encendió la polémica este martes al realizar una contundente acusación contra Valeria Piazza, quien es parte de la conducción de América Hoy, el programa que se emite antes del suyo. La exmodelo aseguró públicamente que su colega y supuesta amiga la tiene bloqueada en WhatsApp.

¿Qué pasó entre Jazmín y Valeria?

Todo ocurrió cuando Jazmín comentaba las recientes declaraciones que Onelia Molina brindó en América Hoy sobre su reconciliación con Mario Irivarren. Según explicó, al escuchar lo que Onelia dijo, sintió la intención de enviarle su opinión a Valeria, pero descubrió que no podía contactarla porque estaba bloqueada.

"Bueno, ella (Onelia) que anda hablando de poquitos, se animó a hablar bastante en América Hoy. Le quería mandar un mensaje a Valeria, ahorita le quería decir lo que escuché en la entrevista, pero me ha bloqueado del WhatsApp. Estoy indignada, ella que dice que somos amigas ¿qué está pasando con el mundo? Uno ya no puede confiar en nadie", expresó en vivo.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para el público, ya que la relación entre ambas conductoras siempre se mostró cordial frente a cámaras. El hecho de que Jazmín revelara esta situación al aire generó sorpresa y comentarios divididos en redes sociales, donde algunos piden explicaciones y otros defienden a Valeria.

En medio de la tensión, Valeria Piazza no ha emitido declaraciones al respecto, manteniendo silencio absoluto en sus redes y en televisión. Esta falta de respuesta ha incrementado la expectativa entre los televidentes, quienes esperan saber si existe algún conflicto personal o si se trata de un malentendido.

Jazmín Pinedo recibe llamada sorpresa EN VIVO

La conductora de 'Más Espectáculos', Jazmín Pinedo, protagonizó un momento inesperado y lleno de ternura durante la transmisión en vivo del programa. Mientras desarrollaba el bloque con total normalidad, su celular comenzó a sonar y tuvo que detenerse para responder, explicando que se trataba de su hija Khaleesi.

"1000 disculpas, pero es la reina, la verdadera reina, tengo que contestar porque puede ser una emergencia un ratito", dijo Jazmín, mientras tomaba la llamada frente a cámaras. La presentadora, conocida por su cercanía con su público, dejó claro que la familia siempre tiene prioridad, incluso en medio de un programa en directo.

Al contestar, Jazmín recibió un dulce mensaje que conmovió a todos. "Mami, sólo quería decirte que te ves muy hermosa hoy", expresó la pequeña Khaleesi, provocando una sonrisa instantánea en la conductora. Jazmín respondió con un "te amo mucho" y le prometió que en un ratito iría a verla.

Es así que, el inesperado comentario de Jazmín Pinedo dejó en evidencia una posible tensión con Valeria Piazza. Mientras el público espera una respuesta, el silencio de Valeria mantiene viva la incertidumbre sobre el verdadero motivo detrás de este distanciamiento entre ambas conductoras.