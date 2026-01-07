Hugo García se iría a vivir con Isabella Ladera a Miami tras rumores de embarazo ¿Serán padres?

El exchico reality Hugo García ha iniciado una relación romántica con Isabella Ladera desde el 2025 y parece que la pareja estaría esperando un hijo. En ese sentido, la conductora Micheille Soifer habló con su amigo sobre su próximo paso en su vida.

Hugo García se iría a vivir definitivamente a Miami

En el programa 'Arriba mi gente', Micheille Soifer junto a los demás conductores panelistas estuvieron conversando sobre los recientes rumores de embarazo de Hugo García con Isabella Ladera, pero la conductora de televisión reveló que el peruano estaría pensando irse a vivir a Miami con su actual pareja a menos de un año juntos.

"Me contó que él planeaba irse a vivir definitivamente a Miami. Lo que pasa es que todos estamos especulando al ver que Isabella grabó un videíto con su hija y se le ve una pancita", expresó la conductora.

En ese sentido, la conductora comenta que su amigo siempre ha deseado formar una familia y establecerse. Por ello, cree que la posibilidad de que se convierta en padre por primera vez sería muy fuerte.

"Huguito siempre ha sido un chico maduro que me dijo: 'Yo ya quiero colgar los chimpunes, establecer, crear una familia, ya me siento preparado para eso'. Así que personalmente creo ese 'run run' puede ser verdad porque él me confirmó que quiere irse a vivir a Miami", agregó la joven.

¿Confirmó embarazo?

Con respecto a los rumores de embarazo de Isabella Ladera, la joven venezolana compartió un video donde sale bailando con su hija y al dar una vuelta, se observa una pequeña pancita de la supuesta dulce espera.

Por ello, la conductora de televisión no le preguntó directmante a su amigo si sería padre, ya que los primeros meses tratan de mantenerlo en secreto por seguridad de todos, pero cree que hay una gran posibilidad de que sea cierto la noticia.

"¿No te dijo 'voy a ser papá'? No, no me ha dicho eso, pero creo que los primeros meses lo mantienen en privado por seguridad. No es el momento, para que él de una declaración confirme", comentó.

De esta manera, la artista Micheille Soifer ha contado que Hugo García estaría planeando irse a vivir con Isabella Ladera en Miami. Aunque no se ha confirmado un embarazo de la venezolana, la conductora cree que sería muy probable este rumor tras la decisión de su compañero de residir en Estados Unidos.