Lis Padilla grita su amor por Tania Pinedo con romántico video: "Quiero estar 100 años contigo"

Lis Padilla volvió a llamar la atención en redes al mostrar un gesto que oficializa su relación con Tania Pinedo. La tiktoker, famosa por la coreografía de 'Son de amores', respondió a las críticas sobre su vida sentimental con un mensaje visual viral, reafirmando su vínculo y mostrando cómo maneja la exposición pública con naturalidad.

Lis Padilla reafirma su amor públicamente

Lejos de evadir los comentarios, Padilla publicó un video mostrando su día a día con Tania Pinedo. La secuencia incluyó sonrisas, complicidad y momentos cotidianos, destacando especialmente un beso en la frente que respondió a quienes cuestionaban la falta de gestos afectivos públicos.

El clip estuvo acompañado de la canción '100 años', interpretada por Ha*Ash y Prince Royce, cuya letra enfatiza compromiso y permanencia. La elección musical fue percibida por sus seguidores como una respuesta indirecta a quienes ponían en duda la solidez de la relación.

Sin necesidad de confrontar, la creadora digital optó por transmitir su postura a través de la emotividad y la cotidianidad de su vida junto a Tania. Acompañó eta publicación con el mensaje: "Yo quiero estar 100 años contigo Tania Pinedo"

La reacción en redes no se hizo esperar. Si bien algunos usuarios mantuvieron sus críticas, gran parte de la comunidad expresó apoyo y celebró la naturalidad del gesto. Comentarios como:

"Qué bonito verlo así" o "Se nota que se aman de verdad" se multiplicaron, consolidando el video como una declaración pública que priorizó el cariño por encima de la polémica.

Lis Padilla sorprende a su novia con regalo por Navidad

En el clip difundido en redes sociales, Lis Padilla aparece disfrutando de una reunión navideña en compañía de amigos y familiares. Entre risas, abrazos y obsequios, la tiktoker reservó un momento especial para su pareja, Tania Pinedo. Con un regalo cuidadosamente envuelto entre las manos, Lis creó expectativa antes de la entrega y se dirigió a los presentes con una frase que captó la atención de todos:

"¿Qué se dice?... ¿Qué creen qué es?". Al retirar el envoltorio, Tania no ocultó su sorpresa al descubrir que se trataba de un charango, instrumento que emocionó visiblemente a la joven. Liz, con evidente orgullo y ternura, acompañó el gesto con una frase que selló la escena: "Mi chiquita hermosa para que juegue".

El intercambio culminó con un abrazo que muchos usuarios calificaron como uno de los instantes más emotivos del video. Tania, conmovida, respondió con un agradecimiento breve pero significativo:

"Gracias bebecita". Para una parte del público, el detalle representó una muestra clara de complicidad, cariño y respeto mutuo; sin embargo, como suele ocurrir en el entorno digital, también surgieron opiniones divididas y comentarios críticos hacia la relación.

En conclusión, con esta publicación, Lis Padilla se reafirmó como una de las creadoras digitales más comentadas, mostrando cómo combina transparencia, afecto y autenticidad frente a la exposición mediática. Entre gestos románticos y mensajes visuales, la tiktoker dejó claro que su relación con Tania Pinedo se vive con orgullo, pese a las críticas y especulaciones en redes sociales.