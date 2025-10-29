Pamela López y Macarena Gastaldo protagonizan tenso cruce por Paul Michael: "Cargacarteras ¿Qué dices?"

Lo que parecía un momento de diversión terminó en un tenso intercambio entre Pamela López y Macarena Gastaldo. Ambas coincidieron en una fiesta de Halloween en el Estadio Nacional, pero el encuentro estuvo lejos de ser cordial. En medio de los flashes y las cámaras, la conferencia que debía ser tranquila se transformó en un enfrentamiento donde incluso Paul Michael, actual pareja de López, terminó involucrado.

Macarena Gastaldo enfrenta a Pamela López y Paul Michael

Durante el evento, Macarena Gastaldo no dudó en encarar públicamente a Pamela López, reprochándole haber negado que la conocía. Su tono fue directo y desafiante, marcando el inicio de una acalorada discusión que rápidamente captó la atención de todos los presentes.

"También está su novio que dijo que no me conocía, que me escribió y terminó diciendo que no me conocía", lanzó la modelo argentina, mirando a Paul Michael. El exintegrante de Orquesta Candela intentó mantener la calma y negó cualquier tipo de vínculo con ella; sin embargo, Macarena no dio marcha atrás.

La situación se tornó más intensa cuando Gastaldo aseguró tener pruebas de lo que decía y amenazó con mostrar un supuesto chat privado que, según su versión, demostraría que Michael sí le habría escrito. "Estoy dispuesta a mostrarle el mensaje en vivo", advirtió.

El ambiente se tornó cada vez más tenso hasta que la modelo lanzó un insulto directo al cantante, llamándolo "Carga carteras ¿Qué dices?", comentario que desató murmullos y dejó una evidente incomodidad entre los presentes.

Pamela López, visiblemente alterada, intervino para aclarar que nunca fue infiel a su aún esposo, Christian Cueva, y aseguró que su beso con Piero Arenas ocurrió durante un periodo de separación. Frente a Macarena, reafirmó su postura:

"Para mí no lo es, pero para ella lo es. De repente tiene otro concepto de eso, como yo puedo tener otro concepto de ella", respondió, dejando entrever que no cambiaría su opinión sobre la modelo.

Pamela López responde tras la discusión

Después del tenso cruce, Pamela López rompió su silencio en declaraciones para 'América Espectáculos'. La empresaria minimizó los comentarios de Gastaldo y defendió a su pareja, asegurando que no le ve nada de malo a que Paul Michael la ayude o le cargue la cartera.

"Se han dicho unas cosas, pero yo no lo considero así. Él trabaja en lo que sabe, que es la música y el contenido que hace. Así me cargue la cartera, para mí no es nada malo. Todo lo contrario, es un caballero. Gracias a Dios tengo un carga carteras, antes tenía un cargacachos", expresó con ironía, haciendo una clara referencia a su exrelación con Christian Cueva.

En conclusión, el inesperado enfrentamiento entre Pamela López y Macarena Gastaldo se robó todas las miradas durante el evento, dejando entrever que las tensiones entre ambas siguen más vivas que nunca. Mientras la modelo argentina insiste en exponer supuestos mensajes, López prefiere mantenerse firme en su versión y respaldar públicamente a su pareja.