Pamela López opina sobre ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco: "Dios pone cada cosa en su lugar"

Pamela López decidió hablar sobre la reciente separación de Melissa Klug y Jesús Barco, una relación que estuvo en el ojo público por varios años. Durante un evento, la aún esposa de Christian Cueva fue consultada por la prensa y habría expresado su solidaridad con la chalaca.

Pamela López sobre ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco

La aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, volvió a llamar la atención luego de pronunciarse sobre la separación de Melissa Klug y Jesús Barco, una de las noticias más comentadas de los últimos días. Aunque ambas han tenido roces en el pasado, Pamela habló con serenidad y dejó entrever que comprende el momento difícil que atraviesa la chalaca.

Durante un evento público, la madre de los hijos de "Aladino" fue consultada por la prensa. Ella no dudó en compartir su punto de vista sobre el fin de la relación de Melissa Klug y Jesús Barco.

"Bueno, yo de ese tema ya sé, ya lo experimenté, ya lo viví durante muchos años. Creo que la señora, me imagino que también con su anterior pareja. Y bueno, pues esto es parte de... es Dios quien hace las cosas", expresó con calma a "América Espectáculos".

Pamela López recordó los difíciles momentos que le tocó enfrentar cuando atravesó por situaciones similares. Dejó claro que no guarda rencor, pero tampoco olvida el dolor que vivió.

"No se lo deseo a nadie en ella porque yo sufrí y viví en carne propia lo que es una traición. No necesariamente tienes que llegar a la cama para que te sean infiel, ¿no? La infidelidad abarca muchas cosas", dijo con firmeza.

La aún esposa de Christian Cueva también reconoció que, durante su relación, permitió muchas faltas de respeto. Y señaló que hay personas que niegan malos momentos en televisión, pese a cometerlos.

"Lastimosamente yo permití muchas faltas de respeto del padre de mis hijos y también de las personas que se sumaron a estas faltas de respeto. Y que salen en televisión y dicen, 'No, yo no', pero hicieron otras cosas", añadió, dejando claro que en su momento hubo terceras personas involucradas.

"Dios pone cada cosa en su lugar"

En el pasado Pamela López tuvo enfrentamientos con Melissa, pues mostró su aún esposo le respondió una historia escribiendo "esa cosita es mía" y años después la acusó de tener un affaire con él. Hoy la situación parece distinta. La influencer aseguró que prefiere mirar hacia adelante y confiar en que todo pasa por algo.

"Yo creo que Dios pone cada cosa en su lugar en el momento preciso. Y bueno, no me golpeo el pecho ni escupo al cielo porque nadie está libre de eso. A mí me puede pasar, espero que no. Igual voy con más cautela", comentó, mostrando una actitud más madura y tranquila.

Pamela dejó en claro que ya no busca enfrentamientos ni revivir viejas historias. Hoy está enfocada en sus hijos, su trabajo y su bienestar emocional. Sin duda, sus palabras muestran que las experiencias la han llevado a tomar las cosas con más madurez.

En conclusión, Pamela López se pronunció sobre la separación de Melissa Klug y Jesús Barco. La esposa de Christian Cueva habló desde su propia experiencia, reflexionando sobre las relaciones y la importancia de aprender de las dificultades. Sus declaraciones mostraron una postura más reservada y enfocada en mantener la calma por encima de los conflictos mediáticos.