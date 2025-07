Cristorata le responde a Francisca Aronsson tras crítica a streamers: "No solo se trata de likes"

Una reciente declaración de Francisca Aronsson encendió la polémica en redes sociales. La actriz cuestionó la madurez y visión a futuro de varios tiktokers y streamers peruanos, lo que generó incomodidad entre algunos creadores de contenido digital. Uno de los más afectados fue Cristopher Puente, más conocido como 'Cristorata', quien respondió de forma contundente.

Cristorata se pronuncia tras sentirse aludido

El streamer utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las declaraciones de Aronsson. En un video publicado en su cuenta, Cristorata se mostró afectado y calificó de injusto el comentario de la actriz. Si bien reconoció el talento de Francisca, no ocultó su malestar por lo que consideró una generalización apresurada.

"Es como si yo dijera que los actores del Perú son una mi**** (...) Me sentí mal. Yo nunca diría eso, porque sé que eres una buena actriz", expresó Cristorata, visiblemente molesto.

El influencer aseguró que, lejos de buscar solo fama o likes, su objetivo ha sido siempre ayudar a su familia y construir un futuro estable.

"Mi mentalidad siempre fue traer a mis viejos acá a Lima y poder hacer que no se preocupen de nada. (...) No solo se trata de likes, se trata de tener un futuro", comentó con firmeza. Finalmente, cerró su mensaje haciendo un llamado a la reflexión: "No me parece justo el comentario, pero bueno, cada uno es libre de comentar lo que le parezca".

Francisca Aronsson se aleja de los streamers

Hace unas semanas en otra entrevista para el programa 'Todo Se Filtra', Francisca Aronsson fue consultada por su presencia en la plataforma de streaming Kick, donde hace unos meses se la vio compartiendo espacios con streamers y se generó expectativas sobre una posible incursión en este medio digital, la actriz fue clara al respecto descartanado que esto forme parte de sus planes futuros.

No voy a regresar a Kick. Fue muy divertido estar en esa etapa, pero creo que me dejó muchas enseñanzas (...) Ya tuvo su límite. Me divertí y ya está", comentó con sinceridad.

Además, confesó que su breve incursión en el streaming trajo consigo una experiencia negativa. La actriz indicó que, tras su aparición, comenzó a recibir mensajes obscenos, lo cual no formaba parte de su entorno habitual.

"Kick no es tanto mi público. Me llegaron mensajes obscenos, lo cual antes no tenía. Prefiero mantenerme al margen porque no es mi público deseado", precisó Francisca, dejando en claro su posición frente al contenido que circula en dichas plataformas.

La crítica de Francisca Aronsson ha puesto en debate la percepción sobre el trabajo de los influencers y streamers en el Perú. Mientras algunos respaldan sus palabras, otros como Cristorata defienden su labor y rechazan ser etiquetados como inmaduros. La discusión continúa encendiendo las redes y evidenciando las tensiones entre el mundo del entretenimiento tradicional y el digital.