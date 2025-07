Paula Manzanal destruye a Macarena Gastaldo por Lapadula: "Más falsa que billete de dos soles"

Desde que Macarena Gastaldo reveló que se besó a Gianluca Lapadula, han salida sus ex amigas a arremeter en su contra. Ahora, Paula Manzanal cuenta que fue testigo de aquel beso con el pelotero y afirma que fue la argentina quien le coqueteaba.

En el programa de 'Magaly TV La Firme', Paula Manzanal tuvo una conversación con uno de los reporteros de la 'urraca'. Es ahí donde afirma lo que dijo Alexandra Méndez sobre la argentina Macarena Gastaldo. Señalando que la modelo estaría como clonadora de tarjetas.

Después, Paula revela que ella también formó parte de la gran fiesta que realizaron los futbolista hace varios años atrás donde Macarena Gastaldo afirma haber besado a Gianluca Lapadula. Además, señala que todas las amigas de ella se alejaron porque tenía la mala costumbre de meterse con hombres casados o con familia.

"En mi última entrevista sobre ella que todas nos alejamos porque se mete con hombres casados y me refería a él. Luego dice que no sabía que estaba casado. Yo se lo dije (que era casado) Cuando ya la vi haciendo sus cochinadas y tirándosele encima yo me fui. Todas nuestras amigas se han peleado con ella, porque es otro nivel de pend*** meterse con una familia", agrega.