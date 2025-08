Andrea San Martín gana juicio por alimentos a Juan Víctor Sánchez: Ordenan pensión de 2 mil soles

Andrea San Martín volvió a generar titulares este martes 5 de agosto al confirmarse que ganó la demanda por alimentos contra su expareja Juan Víctor Sánchez, con quien comparte la crianza de una hija. La decisión judicial ordena al excapitán de aviación pagar mensualmente una pensión de S/2.000, cifra superior a la establecida previamente.

Andrea evita referirse a su expareja

Según el documento oficial emitido por el Poder Judicial, Juan Víctor Sánchez deberá cumplir con el pago puntual de la pensión alimentaria para evitar su ingreso al Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM). El incremento de S/600 respecto a lo acordado anteriormente marca un nuevo capítulo en la disputa legal entre ambos, aunque Andrea ha preferido mantener silencio al respecto.

Durante una entrevista con el programa 'Ponte en la cola', la también ex chica reality fue abordada sobre el resultado de este proceso legal. Sin embargo, optó por no brindar declaraciones y esquivó las preguntas con una sonrisa, reafirmando su decisión de no hablar sobre temas personales ni legales.

"Uy, no hablo nada de este tema. Ya hace rato que no hablo nada, de ningún tema legal ni nada personal", respondió la influencer. Ante la insistencia del reportero sobre su relación con el padre de su hija, Andrea recalcó: "Yo prometí que ya no lo iba a hacer y no lo voy a hacer".

La modelo señaló que su participación en eventos públicos no implica retomar conversaciones sobre su vida privada.

"He venido nada más a disfrutar, poco me ven en sitios públicos. Yo ya comenté en algún momento que no iba a tocar absolutamente ningún tema y no lo es. Es la mejor decisión creo yo. Al menos por mi lado sí voy a cumplir con eso", afirmó. Y añadió con firmeza: "¿Por la tranquilidad de tus hijos? Por mis hijas, por supuesto".

Andrea San Martín le ganó juicio a su expareja Juan Víctor Sánchez. pic.twitter.com/zBCO6ASpS6 — VAMN (@VictorAlfr33625) August 5, 2025

Reaparece en redes tras polémica con "El Valor de la Verdad"

Hace algunas semanas alejada de los reflectores y tras haber sido mencionada en el programa "El Valor de la Verdad", Andrea San Martín reapareció en redes sociales el miércoles 9 de julio con un mensaje que buscó dejar claras sus intenciones de mantenerse al margen de nuevas polémicas.

La influencer pidió a sus seguidores no vincularla con publicaciones ajenas que circulan en internet. También aclaró que no responderá a contenidos que no estén directamente relacionados con ella.

"No soy ajena a la situación que ustedes me escriben por interno... cosas que la gente postea en sus redes sociales, que lleven o no mi nombre, yo sé que ustedes lo relacionan conmigo", señaló.

En ese sentido, fue contundente al remarcar que no se sentirá aludida por temas que no la involucren directamente.

"Necesito que entiendan que si no hay respuesta es porque no me interesa entrar en este tipo de cosas, ni tampoco voy a asumir ni sentirme aludida por absolutamente nada que no lleve mi título o mi nombre. Tampoco soy responsable ni tengo control absoluto de lo que la gente haga con sus plataformas", escribió.

Andrea San Martin se defiende tras ser mencionada en El Valor de la Verdad. pic.twitter.com/aQYT5wSIlf — VAMN (@VictorAlfr33625) August 5, 2025

Andrea San Martín parece haber adoptado una postura firme frente a la exposición mediática. Tanto en el ámbito judicial como en el personal, ha optado por la discreción y el silencio como mecanismos para proteger su entorno familiar.