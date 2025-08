Vania Bludau abandona el Perú y comparte sentido mensaje: "Hoy me siento más fuerte y libre"

Vania Bludau sorprendió a sus seguidores al abandonar el Perú repentinamente y compartir un sentido mensaje de despedida. La modelo agradeció su participación en el programa El Gran Chef: Famosos y resaltó su crecimiento personal en los últimos meses durante su estadía en el país, prometiendo que el resto del año será mejor para ella.

La exnovia de Mario Irivarren utilizó su cuenta de Instagram para mostrar imágenes de cómo iba rumbo al aeropuerto Jorge Chávez, posiblemente para irse a Miami, donde reside desde hace varios años. Vania aprovechó para agradecer a todas las personas que la apoyaron durante estos meses e hizo una pequeña catarsis.

"Siento una gratitud inmensa por este año, por lo que me dio, por lo que me quitó y por todo lo que me obligó a ver en mí. Este fue un año de quiebre y renacimiento.Hubo momentos en los que creí que no valía, que mi presencia no importaba. Permití que palabras ajenas me hicieran dudar de mi voz, de mi fuerza, de mi intuición... y me olvidé de todo lo que soy capaz", escribió al inicio.