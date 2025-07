Vania Bludau llora al confesar que perdió un bebé tras su ruptura con Mario Irivarren: "Me chocó mucho"

Vania Bludau es la nueva invitada en el podcast de Magaly Medina y escandalizó a toda la farándula al hablar sobre sus pasadas relaciones sentimentales con figuras como Mario Irivarren y otros hombres cuando vivía en Miami. Sin embargo, una de las revelaciones más duras que hizo fue que perdió un bebé tras su ruptura con el chico reality.

La mejor amiga de Alejandra Baigorria confesó que su relación con Mario nunca fue del todo seria, ya que ella no veía un futuro juntos. Tras terminar en medio de acusaciones de maltrato físico, se fue a Miami y rápidamente entabló una nueva relación con un hombre al que veía como su futuro esposo.

Sin embargo, este romance no habría sido del todo bonito, ya que Vania salió embarazada y la reacción de su pareja la decepcionó. A pesar de ello, continuó con la relación hasta que él finalmente decidió terminarla y cortar el vínculo sentimental que tenían.

"Mi última relación fue súper rápida. Yo termino con Mario y empiezo con esa persona. Salgo embarazada, le enseño el test positivo, súper emocionada, y lo primero que hizo fue irse al parque a caminar . Me chocó mucho y, a pesar de todo, me quedé y seguí con el embarazo", contó.

No obstante, Vania reveló que perdió al bebé a las pocas semanas. Luego de eso, decidieron hacer un viaje a Europa con la finalidad de seguir intentando tener un hijo, pero al regresar a Miami, el hombre le confesó que ya no quería intentarlo más.

"Me dijo: 'Vania, no quiero intentarlo más'. Fue duro. En el momento no pude hablar. Sentía amor, pero también dolor. No sabía si sentirme mal porque no hice el luto de mi pérdida, no sabía qué pensar y estaba lejos de mi familia", contó Vania entre lágrimas.