¡ES OFICIAL! Mario Irivarren y Onelia Molina sorprenden con tremendo BESO en 'EEG'

Como se recuerda, Onelia Molina anunció su separación de Mario Irivarren tras querer 'cerrar ciclos' con su ex Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria. Después de varios rumores de acercamiento, la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad y lo demostraron dándose un beso en vivo en 'Esto es Guerra'.

¡Onelia Molina y Mario Irivaren se BESAN!

Después de ser captados juntos realizando un viaje a Chile en sus vacaciones, Onelia Molina y Mario Irivarren se encontraban en medio de rumores de reconciliación. El chico reality señaló en más de una ocasión que la joven odontóloga era el 'amor de su vida' y estaban intentando retomar su romance.

Hoy en el programa de 'Esto es Guerra', ambos fueron llamados para participar juntos en un juego de fuerza donde competían contra su Karen Dejo y Diego Chávarri, ex de Onelia. Ante ello, la pareja decidió demostrar públicamente el cariño que se tienen con un beso en vivo.

"El primer beso, retomando. Repitan ese momento", menciona Renzo Schuller para luego pasar a felicitar a la pareja recién reconciliada. Por su parte, Katia Palma reacciona dando vueltas por el set y celebrando el amor de la pareja reality.

¡Se dedicaron tiernas palabras!

Ante ese gran beso en vivo, Mario Irivarren aclaró que el viaje que realizaron juntos los acercó más, haciendo que se den una oportunidad nuevamente como pareja después de lo sucedido hace meses con su ex Vania Bludau.

"Eso se perdió en los últimos meses y han sido meses duros. Estamos en proceso de recuperar eso, ese viaje claramente tenía esa intención y era un viaje para los dos. Fue un viaje como siempre fueron nuestros viajes, muy lindo y divertido. Más allá de ser una pareja, antes fuimos amigos. Estamos a un paso de eso (la reconciliación)", expresó.

Así mismo, Onelia Molina también agregó que no fue fácil todo su proceso de separación, pero que a raíz de ello han aprendido mucho y decidió darle una nueva oportunidad al chico reality.

"Yo creo que las cosas no han sido fáciles, pero hemos aprendido. Hemos mejorado en muchas cosas, entonces ¿por qué no darnos la oportunidad? Él tiene mil y una virtudes, ¿Por qué dejar ir a alguien bueno?, ¿Por qué no intentarlo?", agregó.

Después de haber estado separados aproximadamente tres meses y medio, Onelia Molina y Mario Irivarren han decidido retomar su relación amorosa. Por ello, decidieron hacerlo oficial en el programa de 'EEG' con un beso en vivo.