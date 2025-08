Karen Dejo lamentó la partida de su abuela: "Es un momento bastante difícil para mi familia"

El pasado lunes 4 de agosto, Karen Dejo regresó nuevamente a la nueva temporada de 'Esto es Guerra' con fuerza. Lamentablemente, la chica reality contó que se encuentra pasando por un momento muy duro en su vida tras perder a su abuelita.

En una entrevista para el programa de 'América Espectáculos', Karen Dejo contó que viene pasando por un momento muy difícil en su familia en su regreso a la nueva temporada de 'EEG'. Así mismo, reveló el fallecimiento de su abuelita en la madrugada del lunes 4 de agosto.

"Es un momento bastante difícil para mi familia... siempre hemos sido cuatro mujeres en mi familia y la abuelita se nos fue en la madrugada. He vivido con ella toda mi vida hasta que me convertí en mujer... he estado haciendo los papeles con mi tía para sacar el cuerpo", expresó.